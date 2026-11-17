Il supporto ai controller è finalmente disponibile su PC per Pillars of Eternity e Pillars of Eternity II: Deadfire, con l'ennesimo aggiornamento a sorpresa dei due giochi di ruolo. Obsidian Entertainment ha distribuito gli aggiornamenti dedicati a entrambi i giochi, consentendo di affrontare le due avventure utilizzando un controller dall'inizio alla fine, senza dover ricorrere necessariamente a mouse e tastiera.
Da rigiocare?
La compatibilità riguarda praticamente ogni aspetto dell'esperienza: creazione del personaggio, esplorazione, combattimenti, dialoghi, gestione dell'inventario, creazione e potenziamento degli oggetti, amministrazione della roccaforte e consultazione della mappa. Il supporto comprende sia la modalità Real-Time with Pause, che permette di mettere in pausa gli scontri per impartire ordini, sia quella a turni.
Sono supportati i controller Xbox e PlayStation, oltre a Steam Deck e alla modalità Big Picture di Steam. Quest'ultima include anche la tastiera virtuale, utilizzabile per assegnare nomi ai personaggi e scrivere annotazioni.
L'interfaccia si adatta automaticamente al sistema di controllo utilizzato: passando dal controller a mouse e tastiera, o viceversa, cambiano anche i suggerimenti relativi ai pulsanti. In Pillars of Eternity sono inoltre presenti menu radiali che permettono di accedere rapidamente ad abilità, incantesimi e comandi per il gruppo.
Altre novità
L'aggiornamento di Deadfire introduce anche una revisione della modalità a turni, realizzata tenendo conto delle modifiche apportate alla stessa modalità nel primo capitolo. I personaggi agiscono ora in base alla propria velocità, i combattimenti risultano più incisivi e alcune azioni rapide, come cambiare arma o bere una pozione, non consumano più un turno. Come già avviene nell'originale, è inoltre possibile passare dalla modalità a turni a quella in tempo reale con pausa durante la partita, purché non ci si trovi nel mezzo di uno scontro.
La patch 3.10.0 di Pillars of Eternity comprende anche una serie di correzioni, soprattutto per quanto riguarda il sistema di combattimento e l'interfaccia. Tra queste figurano la risoluzione di alcuni problemi relativi agli incantesimi e all'ordine dei turni, un blocco che poteva impedire ai barbari di terminare il proprio turno e diverse anomalie nella gestione della roccaforte. È stata inoltre aggiunta la funzionalità di salvataggio cloud alla versione Xbox PC e Microsoft Store.
Obsidian ha ringraziato i giocatori che hanno partecipato alla fase di test pubblica, precisando che potrebbero comunque emergere problemi non individuati durante la beta. Tra le criticità già note figura un comportamento anomalo della navigazione tramite controller quando si modifica l'ordine dei ritratti dei membri del gruppo o la formazione.