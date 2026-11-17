Il supporto ai controller è finalmente disponibile su PC per Pillars of Eternity e Pillars of Eternity II: Deadfire , con l'ennesimo aggiornamento a sorpresa dei due giochi di ruolo. Obsidian Entertainment ha distribuito gli aggiornamenti dedicati a entrambi i giochi, consentendo di affrontare le due avventure utilizzando un controller dall'inizio alla fine, senza dover ricorrere necessariamente a mouse e tastiera.

Da rigiocare?

La compatibilità riguarda praticamente ogni aspetto dell'esperienza: creazione del personaggio, esplorazione, combattimenti, dialoghi, gestione dell'inventario, creazione e potenziamento degli oggetti, amministrazione della roccaforte e consultazione della mappa. Il supporto comprende sia la modalità Real-Time with Pause, che permette di mettere in pausa gli scontri per impartire ordini, sia quella a turni.

Sono supportati i controller Xbox e PlayStation, oltre a Steam Deck e alla modalità Big Picture di Steam. Quest'ultima include anche la tastiera virtuale, utilizzabile per assegnare nomi ai personaggi e scrivere annotazioni.

L'interfaccia si adatta automaticamente al sistema di controllo utilizzato: passando dal controller a mouse e tastiera, o viceversa, cambiano anche i suggerimenti relativi ai pulsanti. In Pillars of Eternity sono inoltre presenti menu radiali che permettono di accedere rapidamente ad abilità, incantesimi e comandi per il gruppo.