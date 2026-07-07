In mezzo ai licenziamenti di Obsidian, Pillars of Eternity è stato aggiornato alla versione 3.9.5.0

Obsidian Entertainment ha reso disponibile la patch 3.9.5.0 di Pillars of Eternity su Steam, GOG, Epic Games Store e Xbox PC. L'aggiornamento, che arriva in un momento di caos per lo studio, a causa dei licenziamenti praticati da Microsoft alla divisione Xbox , si concentra principalmente sulla recentemente introdotta modalità a turni , risolvendo numerosi problemi legati al combattimento, alle abilità e all'interfaccia di gioco.

Le novità principali

Gli sviluppatori hanno corretto il funzionamento di diversi incantesimi e abilità, come Seal, Twin Stones, Tactical Meld, Ancient Memory e l'incantamento Fear Aura dello scudo Dragon's Maw Shield, eliminando vari casi in cui gli effetti si attivavano più volte del previsto o non funzionavano correttamente.

L'aggiornamento risolve inoltre alcuni problemi relativi agli incontri, tra cui quello presso la Fossa Sacrificale al secondo livello degli Endless Paths of Od Nua, e corregge il comportamento dei nemici Xaurip durante lo scontro con l'Adra Dragon, che ora attaccano regolarmente il gruppo del giocatore.

Sono stati introdotti anche diversi miglioramenti all'interfaccia. Il registro di combattimento non viene più riempito da messaggi ripetitivi legati all'ingaggio dei nemici o all'abilità Threatening Presence, mentre sono stati corretti i valori mostrati per numerosi effetti attivi.

Tra le altre modifiche figurano la possibilità di disattivare il banner di inizio combattimento della modalità a turni tramite il comando console ToggleTacticalModeBanner, il corretto allineamento dell'area cliccabile del pulsante "Fine turno", nuovi avvisi quando si tenta di cambiare modalità di combattimento durante uno scontro e una gestione più precisa dei comandi di movimento e dei messaggi che segnalano quando un bersaglio non è raggiungibile.