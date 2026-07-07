Un tuffo negli abissi a piccoli prezzi: Dave The Diver Collection in forte sconto su Instant Gaming

Tra le sorprese indie più clamorose degli ultimi anni, l'avventura marina firmata Mintrocket occupa un posto speciale nel cuore di milioni di giocatori. Chi vuole lasciarsi cullare dal ciclo tra il giorno e la notte di Dave The Diver ha l'occasione ideale per riscattare l'intero pacchetto in formato digitale, risparmiando sensibilmente rispetto al listino italiano originario di 41,00€. L'offerta fissa la spesa a 13,99€ escluse le tasse, arrivando a un prezzo finale di 17,07€ IVA inclusa. Questo significa portarsi a casa l'esperienza con un ribasso del 66% esposto sul portale, che si traduce in un risparmio del 58,37% se calcolato sulla cifra complessiva comprensiva di imposte. Potete farlo vostro cliccando sul comodo box informativo posizionato qui sopra oppure sfruttando il link diretto alla pagina prodotto .

Un mare di contenuti extra e nuove espansioni

Puntare sulla Dave The Diver Collection non significa semplicemente portarsi a casa un capolavoro indipendente, ma sbloccare la versione enciclopedica del gioco. Il bundle unisce l'avventura base a tutte le espansioni rilasciate nel corso del tempo, inclusi i pacchetti aggiuntivi come In the Jungle, che porta il nostro simpatico protagonista a esplorare un ecosistema d'acqua dolce completamente inedito, e il bizzarro crossover Ichiban's Holiday. A questi si aggiunge il pacchetto Digital Extra, che impreziosisce l'epopea con la colonna sonora ufficiale, l'artbook digitale e skin esclusive per personalizzare la barca di Cobra.

Il vero punto di forza di Dave The Diver risiede in un loop di gioco straordinariamente ritmato e bilanciato, capace di fondere generi apparentemente distanti. Durante il giorno ci si immerge nelle profondità mutevoli del Blue Hole per pescare creature marine di ogni tipo con arpioni e armi improvvisate; di sera, il titolo si trasforma in un frenetico gestionale in cui bisogna aiutare lo chef Bancho a servire sushi di alta qualità ai clienti del locale. Il contrasto tra la rilassatezza delle escursioni oceaniche in pixel art e la frenesia del ristorante crea una formula magnetica, rendendo questo pacchetto su PC un acquisto consigliatissimo a una cifra così accessibile. Qui trovate la nostra recensione del DLC In the Jungle, fresca di pubblicazione.