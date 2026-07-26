0

Dave The Diver costa ancora meno su Instant Gaming: risparmia il 63%

Tra le offerte estive di Instant Gaming troviamo Dave The Diver a un prezzo ancora più basso rispetto agli ultimi giorni. La promozione scade il 27 luglio.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/07/2026
Dave The Diver
Dave the Diver
Dave the Diver
News Video Immagini

Se cerchi una nuova avventura marina che unisca pesca subacquea e gestione di un ristorante di sushi, Dave The Diver è attualmente su Instant Gaming a 7,31 e invece di 20 €, permettendoti di risparmiare il 63% (abbiamo già calcolato l'IVA). Le offerte El Dorado Summer Sales sono valide fino al 27 luglio, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice Steam. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e il gioco potrebbe non essere più disponibile. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura coinvolgente

In questo gioco scoprirai diverse meccaniche che sapranno intrattenerti senza troppi problemi. Di giorno dovrai immergerti nelle profondità del Blue Hole per pescare innumerevoli creature marine. Di sera, invece, scoprirai un vero e proprio gestionale in cui dovrai aiutare lo chef Bancho a servire sushi ai clienti del locale. Insomma, si tratta di un mix che rende questo titolo ancora più stimolante e immersivo. Sebbene le meccaniche non siano particolarmente profonde, si fondono comunque bene tra loro.

Dave The Diver
Dave The Diver

Il risultato finale è un gioco con un ottimo ritmo e denso di contenuti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Dave The Diver costa ancora meno su Instant Gaming: risparmia il 63%