Mbappé e Bellingham dietro le quinte delle cover di EA Sports FC 27

Kylian Mbappé e Jude Bellingham sono protagonisti di un dietro le quinte che documenta alcuni momenti del photoshoot per la realizzazione delle copertine di EA Sports FC 27, che vedono appunto la presenza dei due calciatori del Real Madrid.

Mbappé, che campeggia sulla cover della Standard Edition e della Ultimate Edition, è considerato uno dei migliori giocatori al mondo: cresciuto nelel giovanili del Monaco, ha debuttato in prima squadra ad appena sedici anni e subito ha attirato l'attenzione dei più importanti club europei grazie alla sua tecnica e alla sua velocità.

Le sue straordinerie prestazioni nel Monaco hanno spinto il Paris Saint-Germain a investire una cifra record per acquistarne il cartellino, e con la maglia del PSG Mbappé ha conquistato numerosi campionati francesi, distinguendosi parallelamente con la nazionale: nel 2018, a soli diciannove anni, ha vinto i Mondiali in Russia.

Approdato al Real Madrid nel 2024, il calciatore è riuscito a superare il record stabilito da Cristiano Ronaldo per il numero di gol in una stagione d'esordio, consolidando anche la propria presenza nei più importanti videogiochi dedicati a questo sport.