Black Panther 3 è ufficiale, David Jonsson sarà T'Challa II nel film

Black Panther 3 è stato annunciato ufficialmente dal regista Ryan Coogler, nel corso del panel che i Marvel Studios hanno tenuto alla San Diego Comic-Con 2026. David Jonsson sarà T'Challa II nel film.
In uscita nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2028, il terzo capitolo della saga racconterà probabilmente di come il figlio di T'Challa diventerà il nuovo Black Panther, anche se per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.
Se avete visto Black Panther: Wakanda Forever (se non lo avete fatto occhio agli spoiler), il personaggio interpretato da Jonsson è stato rivelato nel finale, quando Nakia lo ha presentato a Shuri.
Durante la presentazione, Coogler ha fornito un'informazione tecnica importante: Black Panther 3 verrà girato in parte in IMAX 70 mm, la stessa tecnologia utilizzata da Christopher Nolan per la sua Odissea.
Una scelta importante
Fra gli interpreti di Alien: Romulus, David Jonsson ha mosso i primi passi nel teatro britannico per poi conquistare il grande pubblico con la serie Industry, dove ha dimostrato notevoli capacità drammatiche e una notevole presenza scenica.
La scelta dell'attore per interpretare il figlio di T'Challa è chiaramente importante e punta a disegnare un futuro per il Wakanda dopo gli eventi narrati nei primi due capitoli della saga, mantenendo coerenza artistica attraverso la riconferma di Coogler.