Black Panther 3 è ufficiale, David Jonsson sarà T'Challa II nel film

Black Panther 3 è stato annunciato ufficialmente dal regista Ryan Coogler, nel corso del panel che i Marvel Studios hanno tenuto alla San Diego Comic-Con 2026. David Jonsson sarà T'Challa II nel film.

In uscita nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2028, il terzo capitolo della saga racconterà probabilmente di come il figlio di T'Challa diventerà il nuovo Black Panther, anche se per il momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli.

Se avete visto Black Panther: Wakanda Forever (se non lo avete fatto occhio agli spoiler), il personaggio interpretato da Jonsson è stato rivelato nel finale, quando Nakia lo ha presentato a Shuri.

Durante la presentazione, Coogler ha fornito un'informazione tecnica importante: Black Panther 3 verrà girato in parte in IMAX 70 mm, la stessa tecnologia utilizzata da Christopher Nolan per la sua Odissea.