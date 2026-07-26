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Come gira Halo: Campaign Evolved? Un video lo mette a confronto su PC, PS5 e Xbox

ElAnalistaDeBits ha pubblicato l'immancabile video confronto dedicato a Halo: Campaign Evolved per farci capire come gira il remake su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/07/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video confronto fra le versioni PC, PS5 e Xbox di Halo: Campaign Evolved, al fine di evidenziare le differenze fra le tre piattaforme e le eventuali criticità di un remake senz'altro molto ambizioso.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X il gioco include le ormai tradizionali due modalità grafiche, Qualità e Prestazioni: la prima offre la migliore resa visiva possibile, puntando sulla risoluzione e sulla qualità degli effetti ma limitando il frame rate a 30 fotogrammi al secondo.

La modalità Prestazioni passa invece ai 60 fps, sacrificando però la nitidezza dei dettagli e presentando episodi di micro-stuttering in alcuni punti della campagna, sebbene non si tratti di fenomeni tali da compromettere l'esperienza di gioco.

Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2? Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2?

Restando in ambito console, Halo: Campaign Evolved dà il meglio su PS5 Pro: il frame rate viene mantenuto in maniera più stabile ma senza rinunciare alla risoluzione o agli effetti avanzati, offrendo dunque il miglior compromesso possibile.

Eccellente su PC

La nostra recensione di Halo: Campaign Evolved si basa sulla versione PS5, ma è su PC che il gioco brilla davvero, a patto ovviamente di possedere una configurazione adeguata, che possa gestire efficacemente le funzionalità dell'Unreal Engine 5.

Combinando le capacità delle schede video NVIDIA RTX serie 50 e l'upscaling garantito dal DLSS, il remake dell'esclusiva Xbox riesce a girare con tutte le impostazioni al massimo e a raggiungere anche frame rate molto elevati laddove si abbia questo tipo di esigenza.

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