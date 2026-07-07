Le raccolte Jaleco Arcade Collection Vol. 1 e Vol. 2 hanno un periodo d'uscita

Gravity Game Arise ha annunciato Jaleco Arcade Collection Vol. 1 e Jaleco Arcade Collection Vol. 2 , due raccolte che riuniranno complessivamente 32 titoli arcade sviluppati da Jaleco tra gli anni Ottanta e Novanta. Se avete vissuto quell'epoca sicuramente ne ricorderete più di uno. Entrambe saranno disponibili nel corso dell'inverno per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam .

I giochi inclusi

Le due raccolte non si limiteranno a riproporre i giochi originali, ma offriranno anche una serie di funzionalità moderne pensate per migliorare l'esperienza. Tra queste figurano la possibilità di scegliere tra le versioni giapponesi e internazionali dei giochi, il riavvolgimento dell'azione in qualsiasi momento, salvataggi rapidi su più slot, configurazione dei pulsanti e personalizzazione del fuoco rapido.

Per il primo volume sono stati confermati dieci giochi, tra cui Formation Z (Aeroboto), The Astyanax (The Lord of King), City Connection, P-47: The Freedom Fighter, Saint Dragon, Field Combat, Cybattler, Naughty Boy, Pig's & Bomber's e Shingen Samurai-Fighter. Il catalogo definitivo comprenderà 16 titoli, con gli altri sei che saranno annunciati in un secondo momento.

Anche Jaleco Arcade Collection Vol. 2 includerà 16 giochi. Per ora sono stati svelati Argus, Avenging Spirit (Phantasm), Earth Defense Force (E.D.F.), Exerion, Iga Ninjutsu Den, Makai Densetsu, Plus Alpha, Pop Flamer, Rod Land e Soldam, mentre gli altri sei titoli verranno presentati successivamente.

L'iniziativa punta a riportare su piattaforme moderne alcuni dei giochi più rappresentativi del catalogo Jaleco, offrendo sia agli appassionati di retrogaming sia ai nuovi giocatori un modo pratico per riscoprire produzioni che hanno caratterizzato le sale giochi degli anni Ottanta e Novanta, accompagnate da funzionalità che ne semplificano la fruizione senza alterarne l'esperienza originale.