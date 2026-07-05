90's Arcade Racer resuscita dentro a Takeover 2, un picchiaduro a scorrimento

Purtroppo il progetto non è mai arrivato, saltando più finestre di lancio. Anni fa è stato rinominato 90's Super GP , con l'obiettivo di uscire su Nintendo Switch, PS4 e Steam.

Era il 2013 quando 90's Arcade Racer sembrava destinato a diventare la lettera d'amore definitiva a titoli da sala giochi come Daytona USA e Scud Race. Dopo una campagna di crowdfunding di successo, il gioco pareva pronto ad arrivare sui sistemi moderni, Wii U incluso.

Una storia travagliata

Nel 2019 è arrivata la conferma che lo sviluppatore solitario Antonis Pelekanos, conosciuto anche come Pelikan13, non era più coinvolto nel progetto e che l'editore Nicalis aveva acquisito la proprietà esclusiva dello stesso. La pagina di 90's Super GP resta ancora oggi online sul sito dell'editore, quindi non è stato dichiarato cancellato, ma il gioco non ha mai visto la luce e attualmente non è chiaro cosa voglia farne l'editore.

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In Takeover 2 ci sarà anche Afterburner

A quanto pare, Pelekanos si è stancato di aspettare che Nicalis si decidesse a muoversi e ha inserito una sorta di "successore spirituale" del progetto nel suo nuovo gioco,. Il mini-gioco bonus si chiama Overtake (sorpasso in italiano), un titolo che strizza l'occhio proprio alla vicenda ed è descritto come una "sfida di corse dal sapore retrò che richiede nervi saldi,

Interessante il fatto che all'interno di Takeover 2 ci sarà un tributo anche a un altro titolo di Sega, sepre sotto forma di minigioco. In effetti, Jet Fury sembra essere proprio un omaggio ad After Burner di Sega. Per il resto, vi ricordiamo che Takeover 2 uscirà a settembre.