Yoko Shimomura celebrerà i suoi 40 anni di carriera con un concerto orchestrale a Tokyo

Un concerto orchestrale speciale si terrà quest'anno in Giappone per celebrare i quasi 40 anni di carriera di Yoko Shimomura , la leggendaria compositrice autrice delle musiche di titoli come Street Fighter II , Super Mario RPG e Kingdom Hearts . L'evento è stato annunciato pochi giorni fa e si svolgerà venerdì 25 settembre 2026 presso il Tokyo Metropolitan Theatre di Ikebukuro, a Tokyo , una sala da 1.999 posti.

Un grande spettacolo

Il programma dovrebbe includere numerosi brani rappresentativi della carriera della compositrice, tra cui "Hometown Domina" da Legend of Mana, il tema principale di Xenoblade Chronicles, "Beware the Forest's Mushrooms" da Super Mario RPG, oltre a brani selezionati da Final Fantasy XV e Kingdom Hearts.

Sul palco ci sarà Arnie Roth, già coinvolto nella serie di concerti Distant Worlds dedicata alla musica di Final Fantasy, mentre Shimomura dovrebbe esibirsi insieme alla Tokyo Philharmonic Orchestra.

Shimomura è considerata, a ragione, una delle migliori compositrici del settore videoludico, e negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti. Tra questi, un premio alla carriera ai Game Developers' Choice Awards nel 2024 e una Fellowship dei BAFTA, assegnatale nell'aprile 2025.

Yoko Shimomura in foto

A quasi 40 anni dal suo ingresso nell'industria, la compositrice resta attiva: di recente ha firmato il tema principale di Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard, spin-off del popolarissimo roguelike sparatutto Vampire Survivors.

I prezzi dei biglietti per il concerto variano da 8.800 a 9.900 yen (circa 51-58 euro) a seconda della categoria di posto. Se capitate dalle parti di Tokyo in quei giorni, sapete cosa fare.