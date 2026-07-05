Atlus apre il negozio online dedicato a Persona e Metaphor: ReFantazio per l'Anime Expo 2026

La sezione dedicata all'Anime Expo 2026 dello Shop Atlus ha iniziato a vendere articoli di Persona e Metaphor: ReFantazio. Tutti i prodotti sono disponibili solo online e non potranno essere ritirati presso lo stand allestito al Los Angeles Convention Center.

Oltre agli articoli generici per il trentesimo anniversario di Persona, la linea di merchandising comprende prodotti dedicati a Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload e Persona 5 Royal. Con l'eccezione della maglietta in preordine legata all'annuncio di Persona 6, tutti gli articoli risultano disponibili e pronti per la spedizione immediata (a parte quelli che sono andati esauriti).