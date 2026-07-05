Atlus apre il negozio online dedicato a Persona e Metaphor: ReFantazio per l'Anime Expo 2026

La sezione dedicata all'Anime Expo 2026 dello Shop Atlus ha iniziato a vendere articoli di Persona e Metaphor: ReFantazio. Tutti i prodotti sono disponibili solo online e non potranno essere ritirati presso lo stand allestito al Los Angeles Convention Center.
Oltre agli articoli generici per il trentesimo anniversario di Persona, la linea di merchandising comprende prodotti dedicati a Metaphor: ReFantazio, Persona 3 Reload e Persona 5 Royal. Con l'eccezione della maglietta in preordine legata all'annuncio di Persona 6, tutti gli articoli risultano disponibili e pronti per la spedizione immediata (a parte quelli che sono andati esauriti).
Il merchandise
Ecco l'elenco degli articoli proposti:
- Metaphor: ReFantazio Character Pins Blind Bag - $10.99
- Metaphor: ReFantazio Chibi Acrylic Block Blind Bag - $10.99
- Metaphor: ReFantazio Fantasy Book-Inspired Crossbody Bag - $54.99
- Metaphor: ReFantazio Gallica Shoulder Plush - $34.99
- Metaphor: ReFantazio Protagonist-Inspired Jacket (sizes M through 2XL) - $89.99
- Persona 3 Reload Double-Sided Acrylic Standee - $30.99
- Persona 3 Reload Evoker Carabiner - $25.99
- Persona 3 Reload Hoodie (sizes M through 2XL) - $69.99
- Persona 3 Reload Tote Bag - $12.99
- Persona 3 Reload Water Bottle Holder - $32.99
- Persona 5 Royal Big Bang Burger Plush - $39.99
- Persona 5 Royal Black Crow Tin Box - $26.99
- Persona 5 Royal Varsity Jacket (sizes M through 2XL) - $125.99
- Persona 6 Announcement Commemorative T-Shirt (sizes M through 3XL) - $44.99
- Persona 30th Anniversary Chibi Acrylic Block Blind Bag - $10.99
- Persona 30th Anniversary Coaster Blind Bag - $11.99
- Persona 30th Anniversary Game Package Keychain Blind Bag - $9.99
- Persona 30th Anniversary Jacket (sizes M through 2XL) - $115.99
- Persona 30th Anniversary KV Poster - $14.99
- Persona 30th Anniversary Mascot Cup (Koromaru, Morgana, or Teddie) - $15.99
- Persona 30th Anniversary Mug - $24.99
- Persona 30th Anniversary Persona Letter Pin Blind Bag - $13.99
- Persona 30th Anniversary Pin Set - $34.99
- Persona 30th Anniversary Plush Mascot Ball (Koromaru, Morgana, or Teddie) - $19.99
- Persona 30th Anniversary Protagonist Plush in a Bag (Makoto Yuki, Yu Narukami, or Ren Amamiya) - $32.99
Inoltre, durante l'evento, FuRyu esporrà alcune statuette dedicate a Persona 5 Royal. L'Anime Expo 2026 si svolge dal 2 al 5 luglio presso il Los Angeles Convention Center, in California.
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