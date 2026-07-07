Le console rappresentano l'80% del business di Xbox, rivela Fortune

Stando a quanto riferito da Fortune, le console rappresentano l'80% del business di Xbox e questo dato restituisce un'idea piuttosto chiara del motivo per cui la divisione gaming di Microsoft aveva bisogno della profonda ristrutturazione avviata ieri.

Con le vendite dell'hardware in costante calo, gli abbonamenti a Xbox Game Pass che sono diminuiti anziché aumentare nel corso del tempo e una marginalità ridotta all'osso, le opzioni a disposizione di Asha Sharma erano probabilmente poche, da qui la decisione di effettuare tagli sostanziali.

La nuova CEO ha spiegato che le numerose scommesse strategiche effettuate da Xbox negli ultimi anni hanno finito per allontanare l'azienda dalle sue attività principali, ed è per questo che ha provveduto a ridurre le dimensioni della struttura manageriale, così da ottenere un controllo più diretto delle operazioni.

L'obiettivo dichiarato è quello di concentrare gli investimenti sui franchise a maggiore crescita, come Minecraft, riducendo invece il supporto alle realtà più piccole. Anche importanti società controllate come Mojang Studios e King risponderanno direttamente ad Asha Sharma.