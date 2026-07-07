Obsidian perderà il 25% dei propri dipendenti con i licenziamenti

Stando a quanto riferito da alcune fonti che sostengono di essere a conoscenza della situazione, Obsidian Entertainment perderà circa il 25% dei propri dipendenti con i licenziamenti annunciati ieri da Asha Sharma nell'ambito della ristrutturazione interna di Xbox.

Inizialmente sembrava che lo studio autore di Avowed, The Outer Worlds, Grounded e Pentiment fosse stato colpito solo in maniera limitata dai tagli, ma a quanto pare la situazione è molto più complessa e i ruoli eliminati sarebbero fra sessanta e settanta, abbracciando reparti come produzione, grafica, game design, programmazione, scrittura e controllo qualità.

Le fonti spiegano che la maggior parte dei licenziamenti sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, 6 luglio, mentre ad alcuni dipendenti è stato comunicato che lasceranno l'azienda nel corso dei prossimi mesi, durante una seconda fase di riorganizzazione.

Il personale rimasto non avrebbe ancora ricevuto indicazioni precise su come verranno gestiti i progetti in corso dopo la perdita di un numero così elevato di collaboratori, e la situazione sarebbe resa ancora più complessa dalla presenza di numerosi titoli in cantiere.