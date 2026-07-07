Obsidian perderà il 25% dei propri dipendenti con i licenziamenti

Stando a quanto riferito da alcune fonti che sostengono di essere a conoscenza della situazione, Obsidian Entertainment perderà circa il 25% dei propri dipendenti con i licenziamenti annunciati ieri da Asha Sharma nell'ambito della ristrutturazione interna di Xbox.
Inizialmente sembrava che lo studio autore di Avowed, The Outer Worlds, Grounded e Pentiment fosse stato colpito solo in maniera limitata dai tagli, ma a quanto pare la situazione è molto più complessa e i ruoli eliminati sarebbero fra sessanta e settanta, abbracciando reparti come produzione, grafica, game design, programmazione, scrittura e controllo qualità.
Le fonti spiegano che la maggior parte dei licenziamenti sarebbe avvenuta nella giornata di ieri, 6 luglio, mentre ad alcuni dipendenti è stato comunicato che lasceranno l'azienda nel corso dei prossimi mesi, durante una seconda fase di riorganizzazione.
Il personale rimasto non avrebbe ancora ricevuto indicazioni precise su come verranno gestiti i progetti in corso dopo la perdita di un numero così elevato di collaboratori, e la situazione sarebbe resa ancora più complessa dalla presenza di numerosi titoli in cantiere.
Nessuna certezza all'orizzonte
Grounded 2 è appena stato annunciato per PS5 e i lavori sul gioco procederanno in maniera regolare, così come quelli sul DLC di The Outer Worlds 2, ma al di là di questi due progetti fondamentalmente non ci sono certezze né sarebbe stato definito un piano d'azione.
Sembra che nella giornata di oggi si svolgerà una riunione interna in cui verranno prese appunto queste decisioni, mentre continuano ad arrivare aggiornamenti e testimonianze in merito ai numerosissimi licenziamenti effettuati da Microsoft nelle scorse ore.
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