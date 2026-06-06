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Grounded 2 annunciato su PS5, arriverà assieme al nuovo update Into the Abyss per tutte le piattaforme

Grounded 2 arriva anche su PS5 l'11 agosto, accompagnato dal grande update Into the Abyss che introduce nuove aree, sistemi di gioco e contenuti per tutte le piattaforme.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Artwork di Grounded 2
Grounded 2
Grounded 2
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Xbox Game Studios e Obsidian Entertainment hanno annunciato che l'accesso anticipato di Grounded 2 è in arrivo anche su PS5.

L'uscita è fissata per l'11 agosto e coinciderà con il lancio di Into the Abyss, un nuovo aggiornamento maggiore disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su PC e Xbox Series X|S. L'update introdurrà nuove aree, contenuti aggiuntivi e sistemi di gameplay inediti.

Che cos’è Grounded 2?

Grounded 2 è il seguito del survival di Obsidian ambientato in un giardino di casa visto in scala ridotta, dove quattro ragazzi miniaturizzati devono sopravvivere in un ambiente che, a quelle dimensioni, diventa un vero ecosistema ostile. La fauna comune del giardino si trasforma in una minaccia costante: insetti e piccoli animali assumono proporzioni gigantesche e diventano avversari in grado di mettere seriamente in pericolo i protagonisti.

L'aggiornamento 0.4.1 di Grounded 2 introduce la corsa sugli insetti nella modalità Playgrounds L'aggiornamento 0.4.1 di Grounded 2 introduce la corsa sugli insetti nella modalità Playgrounds

Per avanzare, i ragazzi devono raccogliere materiali, costruire armi, strumenti e protezioni sfruttando ciò che trovano nell'ambiente, mentre cercano un modo per tornare alla normalità seguendo anche le tracce lasciate da uno scienziato eccentrico coinvolto nel misterioso processo di miniaturizzazione.

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