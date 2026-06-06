Grounded 2 annunciato su PS5, arriverà assieme al nuovo update Into the Abyss per tutte le piattaforme

Xbox Game Studios e Obsidian Entertainment hanno annunciato che l'accesso anticipato di Grounded 2 è in arrivo anche su PS5.
L'uscita è fissata per l'11 agosto e coinciderà con il lancio di Into the Abyss, un nuovo aggiornamento maggiore disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su PC e Xbox Series X|S. L'update introdurrà nuove aree, contenuti aggiuntivi e sistemi di gameplay inediti.
Che cos’è Grounded 2?
Grounded 2 è il seguito del survival di Obsidian ambientato in un giardino di casa visto in scala ridotta, dove quattro ragazzi miniaturizzati devono sopravvivere in un ambiente che, a quelle dimensioni, diventa un vero ecosistema ostile. La fauna comune del giardino si trasforma in una minaccia costante: insetti e piccoli animali assumono proporzioni gigantesche e diventano avversari in grado di mettere seriamente in pericolo i protagonisti.
Per avanzare, i ragazzi devono raccogliere materiali, costruire armi, strumenti e protezioni sfruttando ciò che trovano nell'ambiente, mentre cercano un modo per tornare alla normalità seguendo anche le tracce lasciate da uno scienziato eccentrico coinvolto nel misterioso processo di miniaturizzazione.
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