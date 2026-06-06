Grounded 2 annunciato su PS5, arriverà assieme al nuovo update Into the Abyss per tutte le piattaforme

Xbox Game Studios e Obsidian Entertainment hanno annunciato che l'accesso anticipato di Grounded 2 è in arrivo anche su PS5.

L'uscita è fissata per l'11 agosto e coinciderà con il lancio di Into the Abyss, un nuovo aggiornamento maggiore disponibile su tutte le piattaforme, quindi anche su PC e Xbox Series X|S. L'update introdurrà nuove aree, contenuti aggiuntivi e sistemi di gameplay inediti.