Super Yooka-Laylee Kart annunciato per PC con un trailer, è un gioco di corse arcade in stile Mario Kart

In occasione del Day of the Devs, Playtonic ha presentato Super Yooka-Laylee Kart, spin-off della serie platform adventure che reinterpreta il genere dei kart racer con una grafica retrò e un'impostazione che richiama, per certi versi, i classici Mario Kart. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC (Steam) e non ha ancora una data di uscita. Sarà però possibile provarlo durante i Summer Game Fest Play Days del weekend, con ulteriori sessioni di beta test previste nelle prossime settimane e mesi.