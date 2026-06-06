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Super Yooka-Laylee Kart annunciato per PC con un trailer, è un gioco di corse arcade in stile Mario Kart

Playtonic annuncia Super Yooka-Laylee Kart: lo spin-off porta la serie nel racing arcade con grafica retrò, una campagna rigiocabile, multiplayer online e test giocabili ai Play Days del Summer Game Fest.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Yooka, Laylee e compagni in Super Yooka-Laylee Kart

In occasione del Day of the Devs, Playtonic ha presentato Super Yooka-Laylee Kart, spin-off della serie platform adventure che reinterpreta il genere dei kart racer con una grafica retrò e un'impostazione che richiama, per certi versi, i classici Mario Kart. Qui sotto trovate il trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC (Steam) e non ha ancora una data di uscita. Sarà però possibile provarlo durante i Summer Game Fest Play Days del weekend, con ulteriori sessioni di beta test previste nelle prossime settimane e mesi.

I primi dettagli

Secondo le informazioni diffuse da Playtonic, Super Yooka-Laylee Kart porta in pista Yooka, Laylee e vari personaggi della serie in una campagna storia rigiocabile, affiancata da gare online, lobby dedicate, Time Trial e multiplayer locale fino a otto giocatori.

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Il sistema di guida punta su controlli precisi, manovre avanzate e uso tattico delle armi. La meccanica della Rage permette di accumulare energia subendo attacchi o perdendo posizioni, per poi scatenare abilità di vendetta in grado di ribaltare la gara. Le monete raccolte in pista aumentano la velocità massima o possono essere investite in perk tra un evento e l'altro, introducendo un elemento di rischio e strategia. Il titolo include inoltre ampie opzioni di personalizzazione, con la possibilità di creare gare, tornei e regole su misura.

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