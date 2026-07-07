Bethesda si concentrerà su Fallout e The Elder Scrolls dopo i tagli

Colpita dai licenziamenti annunciati da Microsoft nella giornata di ieri, Bethesda si concentrerà su Fallout e The Elder Scrolls, dunque sui suoi franchise più forti, al fine di costruire un futuro solido: lo ha scritto la responsabile dello studio, Jill Braff.
"Voglio riconoscere i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno di Xbox, compresi quelli qui in Bethesda, che hanno coinvolto diversi nostri colleghi", ha scritto la Braff. "Le notizie di oggi riguardano persone che hanno lavorato al nostro fianco, ci hanno ispirato, sfidato e aiutato a costruire gli studi, i giochi e la cultura che definiscono Bethesda."
"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che sono stati colpiti dai tagli. Il vostro talento, la vostra creatività e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo a plasmare Bethesda, e la nostra priorità immediata è supportarvi durante questa fase di transizione."
"Le modifiche annunciate oggi sono coerenti con la direzione più ampia intrapresa da Xbox: creare una maggiore focalizzazione, migliorare l'esecuzione e posizionare l'azienda per un successo a lungo termine."
"Questi cambiamenti riflettono anche la realtà del nostro settore e della nostra attività, nonché la responsabilità che abbiamo di garantire che Bethesda operi su fondamenta più solide."
Un cambio di rotta
Apparentemente in antitesi rispetto alle ricostruzioni del giornalista Jason Schreier, Jill Braff ha spiegato che "per avere successo in futuro dobbiamo cambiare rotta. Dobbiamo rafforzare il nostro business, tornare a una crescita sostenibile e assicurarci di poter continuare a investire nei nostri franchise e nei nostri giocatori. So che questo non rende una giornata come quella di oggi più facile da affrontare."
"Per decenni Bethesda ha organizzato il proprio business attorno alle roadmap dei suoi studi di sviluppo in gran parte indipendenti, supportati da team centrali dedicati al publishing e alle funzioni aziendali. Questo modello ci ha permesso di creare alcuni dei franchise più amati dell'industria. Tuttavia, l'aumento delle aspettative dei giocatori, la crescente complessità dello sviluppo e un mercato più competitivo hanno cambiato l'economia del nostro settore."
"Per posizionare al meglio Bethesda ai fini di una crescita futura, stiamo passando da un modello di pianificazione incentrato principalmente su ciò che verrà dopo per ogni studio indipendente a uno che si concentra sui nostri franchise più forti e sulla definizione di una roadmap dei contenuti che serva al meglio i nostri giocatori e Bethesda nel suo complesso."
"Da lì allineeremo il talento, la tecnologia e le risorse più adatte in tutta l'organizzazione per realizzare queste priorità. (...) Lavorando più strettamente all'interno dell'organizzazione, condividendo competenze e capacità e concentrando i nostri investimenti sulle opportunità con il maggiore potenziale, crediamo di poter supportare meglio i nostri franchise e le nostre proprietà intellettuali con un significativo potenziale a lungo termine."
"Anche in un momento complesso, resto fiduciosa in ciò che possiamo realizzare insieme. Abbiamo talenti straordinari, alcuni dei franchise più amati dell'intera industria e opportunità enormi davanti a noi. Il lavoro che stiamo svolgendo oggi serve a garantire che saremo nella posizione giusta per concretizzare questo potenziale negli anni a venire."
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