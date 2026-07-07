Bethesda si concentrerà su Fallout e The Elder Scrolls dopo i tagli

Colpita dai licenziamenti annunciati da Microsoft nella giornata di ieri, Bethesda si concentrerà su Fallout e The Elder Scrolls, dunque sui suoi franchise più forti, al fine di costruire un futuro solido: lo ha scritto la responsabile dello studio, Jill Braff.

"Voglio riconoscere i cambiamenti che stanno avvenendo all'interno di Xbox, compresi quelli qui in Bethesda, che hanno coinvolto diversi nostri colleghi", ha scritto la Braff. "Le notizie di oggi riguardano persone che hanno lavorato al nostro fianco, ci hanno ispirato, sfidato e aiutato a costruire gli studi, i giochi e la cultura che definiscono Bethesda."

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che sono stati colpiti dai tagli. Il vostro talento, la vostra creatività e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo a plasmare Bethesda, e la nostra priorità immediata è supportarvi durante questa fase di transizione."

"Le modifiche annunciate oggi sono coerenti con la direzione più ampia intrapresa da Xbox: creare una maggiore focalizzazione, migliorare l'esecuzione e posizionare l'azienda per un successo a lungo termine."

"Questi cambiamenti riflettono anche la realtà del nostro settore e della nostra attività, nonché la responsabilità che abbiamo di garantire che Bethesda operi su fondamenta più solide."