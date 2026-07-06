Anche Bethesda sarà colpita dai licenziamenti, ma non diventerà solo l'editore di Fallout e The Elder Scrolls

Anche gli studi del gruppo Zenimax saranno pesantemente colpiti dall'ondata di licenziamenti che sta colpendo gli Xbox Game Studios, con più di 3.200 dipendenti coinvolti, che saranno allontanati dalla divisione in diversi momenti dell'anno corrente. Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ne ha parlato a margine dell'annuncio della vendita di quattro studi, con Arkane che rimane l'unico a rischio chiusura, perché ancora in cerca di un compratore.
Non solo Fallout e The Elder Scrolls
Secondo Schreier, gli studi di ZeniMax, tra i quali Bethesda e id Software, non si limiteranno a sviluppare soltanto i nuovi titoli delle serie Fallout e The Elder Scrolls, nonostante le voci dei giorni scorsi, ma lavoreranno anche ad altre grosse proprietà intellettuali come Wolfenstein, Doom e Quake.
In realtà non è ancora completamente chiaro il colpo ricevuto dagli studi di sviluppo di ZeniMax, meno coinvolti nel tira e molla di voci degli scorsi giorni.
Vi ricordiamo che nel frattempo la situazione è stata chiarita da una nota interna di Asha Sharma, per cui Compulsion e Double Fine ritorneranno a essere degli studi indipendenti, Ninja Theory e Undead Labs saranno venduti (non si conosce ancora il nome di chi li ha acquisiti) e Arkane è ancora in bilico.
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