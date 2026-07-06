Anche Bethesda sarà colpita dai licenziamenti, ma non diventerà solo l'editore di Fallout e The Elder Scrolls

Anche gli studi del gruppo Zenimax saranno pesantemente colpiti dall'ondata di licenziamenti che sta colpendo gli Xbox Game Studios , con più di 3.200 dipendenti coinvolti, che saranno allontanati dalla divisione in diversi momenti dell'anno corrente. Il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ne ha parlato a margine dell'annuncio della vendita di quattro studi, con Arkane che rimane l'unico a rischio chiusura , perché ancora in cerca di un compratore.

Non solo Fallout e The Elder Scrolls

Secondo Schreier, gli studi di ZeniMax, tra i quali Bethesda e id Software, non si limiteranno a sviluppare soltanto i nuovi titoli delle serie Fallout e The Elder Scrolls, nonostante le voci dei giorni scorsi, ma lavoreranno anche ad altre grosse proprietà intellettuali come Wolfenstein, Doom e Quake.

In realtà non è ancora completamente chiaro il colpo ricevuto dagli studi di sviluppo di ZeniMax, meno coinvolti nel tira e molla di voci degli scorsi giorni.

Vi ricordiamo che nel frattempo la situazione è stata chiarita da una nota interna di Asha Sharma, per cui Compulsion e Double Fine ritorneranno a essere degli studi indipendenti, Ninja Theory e Undead Labs saranno venduti (non si conosce ancora il nome di chi li ha acquisiti) e Arkane è ancora in bilico.