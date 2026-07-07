Disponibile la beta 3 di iOS 27: Siri è ancora più personalizzabile

In attesa del debutto ufficiale previsto a settembre, Apple ha distribuito la terza beta di iOS 27 con ulteriori novità e opzioni di personalizzazione. Alcune funzionalità, tuttavia, saranno limitate ad alcuni dispositivi specifici, mentre altre non saranno disponibili in Europa a causa del DMA. Vediamo quindi tutte le ultime aggiunte.
Nuove opzioni
Partiamo da Siri: ora è possibile personalizzare la sua voce, modificandone espressività e velocità di risposta. In precedenza la funzione non era ancora attiva, ma adesso potete modificare la sua voce in base alle vostre preferenze. Specifichiamo che la novità è disponibile esclusivamente su smartphone iPhone 17 Pro e iPhone Air, dato che sfrutta l'elaborazione sul dispositivo.
Nella sezione Accessibilità, invece, è presente il riconoscimento in tempo reale. Si tratta di una funzione che rileva in tempo reale gli oggetti circostanti tramite l'app Fotocamera e li descrive, oltre a poter rispondere alle domande su ciò che si vede.
Un'altra piccola novità riguarda i Promemoria: l'app presenta una nuova icona più coerente con il design Liquid Glass.
Nella sezione Foto dell'app Impostazioni è presente un interruttore chiamato "Mostra controlli di valutazione". In questo modo potrete visualizzare le valutazioni a stelle su foto e video.
Dal menu a tendina del pannello di controllo, invece, potrete visualizzare i dettagli legati ai dati mobili anche quando siete connessi al Wi-Fi, insieme all'intensità del segnale.
Se volete creare dei nuovi comandi rapidi, ora potete scegliere se aprire l'interfaccia "Descrivi un comando rapido" o aprire l'editor manuale.
L'impostazione "Adattivo" degli AirPods, invece, dispone di un cursore che vi permetterà di optare per una maggiore trasparenza o maggiore cancellazione del rumore in base alle vostre esigenze.
Altre novità
Per quanto riguarda l'app Casa, Apple ha specificato che le funzioni di Apple Intelligence richiederanno un abbonamento iCloud+ da 2 GB.
L'app Mappe aggiunge un suggerimento per ricordare che le preferenze legate al percorso sono accessibili toccando sotto l'interfaccia. Vi mostriamo un'immagine per farvi capire meglio.
I pulsanti del centro di controllo nella schermata di blocco presentano icone nere anziché bianche con alcuni sfondi.
Ormai mancano pochi mesi al debutto ufficiale di iOS 27. Potete scoprire tutte le novità annunciate alla WWDC 2026 in questo articolo.
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