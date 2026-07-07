Disponibile la beta 3 di iOS 27: Siri è ancora più personalizzabile

In attesa del debutto ufficiale previsto a settembre, Apple ha distribuito la terza beta di iOS 27 con ulteriori novità e opzioni di personalizzazione. Alcune funzionalità, tuttavia, saranno limitate ad alcuni dispositivi specifici, mentre altre non saranno disponibili in Europa a causa del DMA. Vediamo quindi tutte le ultime aggiunte.

Nuove opzioni

Partiamo da Siri: ora è possibile personalizzare la sua voce, modificandone espressività e velocità di risposta. In precedenza la funzione non era ancora attiva, ma adesso potete modificare la sua voce in base alle vostre preferenze. Specifichiamo che la novità è disponibile esclusivamente su smartphone iPhone 17 Pro e iPhone Air, dato che sfrutta l'elaborazione sul dispositivo.

Personalizzazione di Siri

Nella sezione Accessibilità, invece, è presente il riconoscimento in tempo reale. Si tratta di una funzione che rileva in tempo reale gli oggetti circostanti tramite l'app Fotocamera e li descrive, oltre a poter rispondere alle domande su ciò che si vede.

Riconoscimento in tempo reale

Un'altra piccola novità riguarda i Promemoria: l'app presenta una nuova icona più coerente con il design Liquid Glass.

La nuova icona

Nella sezione Foto dell'app Impostazioni è presente un interruttore chiamato "Mostra controlli di valutazione". In questo modo potrete visualizzare le valutazioni a stelle su foto e video.

App Foto

Dal menu a tendina del pannello di controllo, invece, potrete visualizzare i dettagli legati ai dati mobili anche quando siete connessi al Wi-Fi, insieme all'intensità del segnale.

Informazioni sui dati mobili

Se volete creare dei nuovi comandi rapidi, ora potete scegliere se aprire l'interfaccia "Descrivi un comando rapido" o aprire l'editor manuale.

Comandi Rapidi

L'impostazione "Adattivo" degli AirPods, invece, dispone di un cursore che vi permetterà di optare per una maggiore trasparenza o maggiore cancellazione del rumore in base alle vostre esigenze.