Nel 2025 i ricavi della pubblicità nei giochi mobile hanno superato i 10,5 miliardi di euro

Nel 2025 i ricavi pubblicitari generati dai giochi mobile hanno superato i 10,5 miliardi di euro . È quanto emerge da un'analisi condotta dalla società Sensor Tower.

Una grossa fetta di mercato

Complessivamente, nel corso del 2025 gli annunci pubblicitari all'interno dei giochi mobile sono stati visualizzati 2.400 miliardi di volte. I download di titoli mobile contenenti pubblicità hanno invece raggiunto quota 24,6 miliardi, con il picco registrato a gennaio, quando si sono toccati i 2,33 miliardi di download.

I dati della monetizzazione dei giochi mobile

La quota di giochi mobile che sfrutta la monetizzazione tramite pubblicità è cresciuta dal 45,1% di luglio 2021 al 55,6% di maggio 2026, un trend che si è sviluppato in parallelo a una fase di stagnazione della monetizzazione tramite acquisti in-app.

Sensor Tower sottolinea inoltre come, nei mercati in via di sviluppo, la maggior parte dei ricavi dei giochi mobile provenga proprio dalla pubblicità, mentre nei mercati più maturi a prevalere sia la monetizzazione tramite IAP. In India, ad esempio, tra gennaio e maggio 2026 la pubblicità ha rappresentato il 70,3% dei ricavi, mentre negli Stati Uniti, nello stesso periodo, la quota si è fermata al 22,1%.

Guardando alle categorie di gioco, tra febbraio e aprile 2026 i titoli casual e hyper-casual hanno generato ciascuno il 40% dei ricavi pubblicitari complessivi. I giochi ibridi hanno contribuito per un ulteriore 16%, mentre i titoli mid-core si sono fermati al 4%.

Tra i generi, i puzzle game guidano la classifica per quota di ricavi pubblicitari, con il 53% registrato tra febbraio e aprile 2026. Al secondo posto si collocano i giochi arcade, con una quota del 13%. Sempre a maggio 2026, il 65% dei ricavi pubblicitari è passato attraverso i network AppLovin e AdMob, in crescita rispetto al 61% registrato un anno e mezzo prima.

Sul fronte dei singoli titoli, tra gennaio e maggio 2026 Block Blast! ha generato i ricavi pubblicitari più alti, pari a circa 111 milioni di euro. Sul podio anche Vita Mahjong, con circa 78,6 milioni di euro, e Candy Crush Saga, con circa 71 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli editori, nei primi cinque mesi del 2026 la classifica dei ricavi pubblicitari ha visto al primo posto Hungry Studio, con circa 114,8 milioni di euro, seguita da Easybrain con circa 102,6 milioni di euro e Onesoft con circa 99,3 milioni di euro.