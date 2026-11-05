Anomalie a Manhattan: CONTROL Resonant per PC Steam è scontato del 36% su Instant Gaming in versione Deluxe

Se volete affrontare la nuova crisi paranormale firmata Remedy, su Instant Gaming è disponibile CONTROL Resonant Edizione Deluxe Digitale per PC (Steam) a una cifra interessante. Il listino ufficiale si attesta su 70 euro, ma lo store applica un ribasso a catalogo del 47%, mostrando un prezzo netto di 36,99 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra richiesta per l'acquisto sale a 45,13 euro, valore che fissa lo sconto effettivo al 36% e si traduce in un risparmio reale di 24,87 euro. Anche se su Steam è attiva una promozione temporanea con il 20% di taglio sul gioco base, l'offerta su Instant Gaming risulta comunque più conveniente e include direttamente l'edizione arricchita dai contenuti extra. Trovate il collegamento per riscattare il codice tramite il box dedicato o il link all'offerta qui .

Poteri mutanti e architetture distorte: i contenuti Deluxe su Steam

La narrazione segue Dylan Faden, fratello della Direttrice Jesse, chiamato a contenere il caos paranaturale fuggito dalla Oldest House e riversatosi tra i blocchi urbani di Manhattan. Il sistema di combattimento vira verso un'impostazione action RPG più fisica e dinamica: l'Aberrante, una singola arma mutaforma, passa fluidamente da pesante martello a doppie lame agili, mentre i poteri cinetici permettono di alterare la gravità e sfruttare le geometrie deformate dell'ambiente urbano.

Questa specifica Edizione Deluxe Digitale aggiunge all'avventura principale la colonna sonora originale, l'artbook digitale, il completo estetico Missione AWE e un pacchetto di risorse iniziali per il potenziamento. La chiave digitale acquistata si riscatta sul client Steam, garantendo piena compatibilità con l'ecosistema Valve su sistemi Windows, compresi i salvataggi cloud, gli achievement e la mappatura completa sia per mouse e tastiera sia per i controller PC.