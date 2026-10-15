Le vendite di Control Resonant hanno raggiunto un grande traguardo

Remedy Entertainment ha annunciato che le vendite di Control Resonant hanno raggiunto un primo, importante traguardo a tre settimane esatte dal lancio del gioco.

Remedy Entertainment ha annunciato che Control Resonant ha venduto un milione di copie a tre settimane dal lancio ufficiale, avvenuto lo scorso 24 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di una notizia molto importante: in primo luogo perché lo studio finlandese ha scommesso molto sulla riuscita di questo sequel, che non ribadisce la formula del primo capitolo, bensì la rivoluziona sotto diversi aspetti, a cominciare dal protagonista e dal sistema di combattimento. In secondo luogo perché, dati alla mano, esiste la concreta possibilità che Control Resonant sia il gioco Remedy venduto più velocemente di sempre, o quantomeno il più performante da diversi anni a questa parte; e anche questo aspetto non lo davamo assolutamente per scontato, viste le difficoltà che il mercato videoludico sta vivendo. I primi voti di Control Resonant sono positivi: il rischioso seguito funziona bene La risposta da parte del pubblico arriva peraltro dopo l'ottima accoglienza che la stampa internazionale ha riservato al sequel, assegnandogli voti decisamente positivi pur con qualche eccezione abbastanza clamorosa.

Il confronto con gli altri titoli di Remedy Come riportato alcuni mesi fa, il primo Control è stato giocato da venti milioni di persone e ha venduto ad oggi più di sei milioni di copie, ma si tratta di numeri che l'avventura con protagonista Jesse Faden non ha registrato fin da subito, anzi il debutto del gioco è stato piuttosto lento e deludente. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Lo stesso si può dire dell'ultimo progetto dello studio, Alan Wake 2, che per raggiungere il milione di copie vendute ha impiegato circa due mesi: un intervallo di tempo sostanzialmente superiore rispetto a quello impiegato da Control Resonant per ottenere il medesimo risultato. Naturalmente a questo punto la questione si sposta sul lungo periodo: bisognerà capire se anche questo progetto continuerà a macinare vendite in maniera costante, raggiungendo cifre importanti da ai prossimi anni, o se l'entusiasmo che ha accompagnato il lancio tenderà ad affievolirsi.