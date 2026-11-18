La novità si inserisce in un periodo particolarmente positivo per lo studio di sviluppo, che all'inizio di questo mese aveva comunicato come il debutto del gioco, avvenuto a settembre, avesse trainato un incremento dei ricavi pari al 226% nel terzo trimestre dell'anno.

Remedy ha reso disponibile una prova gratuita di 4 ore per Control Resonant , riservata agli iscritti al servizio PlayStation Plus Premium . L'iniziativa arriva a stretto giro dall'annuncio da parte di Sony che il titolo rientra nella prossima tornata di giochi destinati a ricevere il supporto al Quick Spectral Resolution Support (QSSR), fattore che lo ha messo al centro dell'attenzione, insieme alla candidatura al GOTY dei The Game Awards.

Per fronteggiare l'emergenza, l'agenzia invia sul campo Dylan Faden con il compito di fermare una misteriosa entità cosmica che sta manomettendo gli aspetti fondamentali della nostra realtà. Toccherà quindi allo stesso Faden sfruttare le proprie abilità soprannaturali per affrontare una serie di minacce sconvolgenti.

Pubblicato da Remedy il 24 settembre 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S, Control Resonant ambienta le sue vicende a Manhattan , dove il Federal Bureau of Control (FBC) si ritrova ormai a corto di opzioni di fronte a una crisi paranaturale senza precedenti.

Come funziona la prova su PS Plus Premium

Qualora non lo sapeste, la prova a tempo limitato tramite PS Plus Premium non è una demo creata ad hoc, ma il vero gioco completo con semplicemente un timer che blocca l'esperienza una volta arrivati al numero predefinito (che cambia gioco per gioco).

Giocando la versione di PS Plus Premium in prova gratuita, è possibile mantenere i salvataggi e proseguire dopo l'acquisto del gioco. Tutti i trofei ottenuti verranno inoltre sbloccati appena si compra l'opera. Segnaliamo anche che il gioco è in sconto a 47,99€ su PS Store, invece dei classici 59,99€ (in pratica, un -20%).

Ricordiamo che il nuovo QSSR di PS5 arriva anche su Marvel's Spider-Man 2 e altri 4 giochi, oltre a Control Resonant.