I cacciatori di trofei avranno parecchio lavoro da sbrigare in Grand Theft Auto VI per conquistare l'ambito Trofeo di Platino su PlayStation 5. Stando alle prime stime pubblicate dal portale specializzato PowerPyx, se completare la storia principale richiede tra le 60 e le 80 ore, puntare al Platino può far lievitare il tempo di gioco complessivo fino a 200 ore.
Secondo l'analisi della guida, l'impresa è legata molto più alla quantità di ore richieste che non a un livello di sfida proibitivo. Nonostante GTA 6 stia debuttando a scaglioni - con la critica che ha già iniziato a pubblicare recensioni e guide e i giocatori di aree come la Nuova Zelanda già impegnati a sbloccare i primi obiettivi - stanno emergendo tutti i dettagli chiave sul percorso verso il completamento totale.
Trofei mancabili, difficoltà e requisiti per il 100%
Il tracciamento dei trofei rivela innanzitutto ottime notizie per chi preferisce godersi l'avventura senza l'ansia di consultare continuamente una guida: non sono presenti obiettivi legati a specifici livelli di difficoltà e non ci sono trofei mancabili, fatta forse eccezione per uno soltanto.
Come da tradizione per la saga di GTA, una volta conclusa la campagna principale è possibile continuare a esplorare liberamente Vice City e l'intero open world per dedicarsi alle attività secondarie rimaste in sospeso. Portare a termine la storia sblocca inoltre una pratica checklist che riepiloga tutti i requisiti necessari per il completamento al 100%.
Per raggiungere questo traguardo non sarà comunque indispensabile completare ogni singola missione secondaria o raccogliere tutti i collezionabili durante la prima partita, bensì soddisfare determinate soglie specifiche:
- Veicoli: Scansionare 200 dei 277 veicoli modello base presenti nel gioco.
- Fauna: Studiare 100 delle 255 specie animali.
- Sfide: Completare 70 delle 80 sfide complessive tra poligono di tiro e gare.
La suddivisione dei 55 trofei di Grand Theft Auto VI
Complessivamente, la lista di Grand Theft Auto VI mette in palio 55 trofei, così ripartiti:
- 1 Trofeo di Platino;
- 2 Trofei d'Oro;
- 6 Trofei d'Argento;
- 46 Trofei di Bronzo.
Grand Theft Auto VI sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di GTA 6, nella quale vi spieghiamo perché la libertà ha un altro significato.