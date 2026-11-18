I cacciatori di trofei avranno parecchio lavoro da sbrigare in Grand Theft Auto VI per conquistare l'ambito Trofeo di Platino su PlayStation 5. Stando alle prime stime pubblicate dal portale specializzato PowerPyx, se completare la storia principale richiede tra le 60 e le 80 ore, puntare al Platino può far lievitare il tempo di gioco complessivo fino a 200 ore.

Secondo l'analisi della guida, l'impresa è legata molto più alla quantità di ore richieste che non a un livello di sfida proibitivo. Nonostante GTA 6 stia debuttando a scaglioni - con la critica che ha già iniziato a pubblicare recensioni e guide e i giocatori di aree come la Nuova Zelanda già impegnati a sbloccare i primi obiettivi - stanno emergendo tutti i dettagli chiave sul percorso verso il completamento totale.