Si tratta di un traguardo impressionante, soprattutto considerando la longevità della serie e l'altissimo livello qualitativo mantenuto da ogni singolo episodio. Con questo 99, Grand Theft Auto 6 non diventa soltanto il titolo più apprezzato dell'intera saga, ma conquista anche la vetta assoluta della piattaforma stessa, scalzando dal trono Grand Theft Auto 4 che deteneva fino a oggi questo primato.

Dopo anni di attesa spasmodica, Grand Theft Auto 6 è ormai vicinissimo al debutto fissato per il 19 novembre, ma i giocatori possono già farsi un'idea precisa di ciò che li aspetta grazie all'arrivo delle prime recensioni dell'ultima epopea firmata Rockstar Games. La sorpresa più clamorosa riguarda però il confronto diretto con i suoi illustri predecessori: la media voto di GTA 6 su Metacritic si attesta infatti sullo straordinario punteggio di 99 su 100 , superando qualsiasi altro capitolo pubblicato finora nella storia del franchise.

La classifica di tutti i capitoli principali su Metacritic

Per mettere in prospettiva l'impresa compiuta dal nuovo episodio, basta osservare come si posizionano tutti i capitoli principali di Grand Theft Auto considerando il punteggio più alto ottenuto su Metacritic al momento della loro uscita originale:

Grand Theft Auto 6 - 99/100

Grand Theft Auto 5 - 97/100

Grand Theft Auto 4 - 98/100

Grand Theft Auto 3 - 97/100

Grand Theft Auto: Vice City - 95/100

Grand Theft Auto: San Andreas - 95/100

I numeri mostrano una crescita pressoché costante a ogni nuova iterazione, con GTA 5 rimasto soltanto un soffio dietro a GTA 4. Restano invece fuori dal conteggio Grand Theft Auto 2 e il primo storico Grand Theft Auto, entrambi assenti dal database di Metacritic: pur non essendoci un metro di paragone diretto, appare comunque difficile immaginare che uno dei due possa superare GTA 6 o gli altri titoli in elenco, nonostante entrambi abbiano ricevuto un'ottima accoglienza e possano contare ancora oggi su una fanbase particolarmente fedele.

Con questo risultato, Grand Theft Auto 6 ha fissato un primato quasi irraggiungibile: risulta davvero arduo pensare che un eventuale Grand Theft Auto 7 possa riuscire a fare meglio, dal momento che dovrebbe rivelarsi un gioco letteralmente perfetto e conquistare un 100 pieno su Metacritic.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di GTA 6, nella quale vi spieghiamo perché la libertà ha un altro significato.