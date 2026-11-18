In concomitanza con il lancio mondiale di GTA 6, il presidente e co-fondatore di Rockstar Games, Sam Houser, ha rotto il suo consueto riserbo pubblicando una rara dichiarazione ufficiale per celebrare l'evento e guardare al futuro della serie. Mentre altri dirigenti di alto profilo dello studio avevano già concesso interviste sul titolo, il celebre producer - notoriamente restio ad apparire in pubblico - ha scelto questo traguardo per delineare gli intenti della compagnia e suggerire che ci sia ancora molto altro in arrivo.
La lettera integrale di Sam Houser ai giocatori
Nel messaggio rivolto al pubblico, Houser ha ripercorso le radici creative dello studio e la visione che ha guidato il ritorno a Leonida e Vice City.
"Rockstar Games è stata fondata sulla convinzione che i videogiochi potessero raggiungere lo stesso prestigio di ogni altra forma di narrazione, diventare essenziali per la cultura moderna ed essere concepiti come storie e mondi che continuano a vivere insieme a tutti noi.
Questa settimana, Grand Theft Auto torna a Leonida e nella Vice City dei giorni nostri. Sebbene molte cose siano cambiate e il tempo sia passato, un aspetto resta immutato: abbiamo cercato di creare un'esperienza capace di superare le vostre aspettative, dimostrando al contempo di cosa sia capace questo medium e perché crediamo che i videogiochi siano così speciali.
Che possiate ripercorrere il vostro viaggio fino a questo titolo attraverso l'intera serie o che stiate provando Grand Theft Auto per la prima volta, questa è una storia ambientata in un mondo pieno di possibilità e sta a voi, come giocatori, plasmare il modo in cui prende forma e si conclude.
Ci auguriamo che vi sembri al tempo stesso familiare e completamente nuova e, soprattutto, speriamo che vi divertiate. Vi siamo incredibilmente grati per tutto ciò che fate per celebrare i videogiochi. Non vediamo l'ora di condividere queste esperienze con voi per molti altri anni ancora.
Grazie, Sam Houser."
"Molti altri anni": l'attesa per il nuovo GTA Online
Se già di per sé una presa di posizione pubblica di Sam Houser rappresenta un evento degno di nota, il riferimento a "molti altri anni" di esperienze firmate Rockstar è destinato ad alimentare inevitabilmente l'entusiasmo dei fan, già proiettati verso le prossime mosse dell'azienda.
Pur offrendo già centinaia di ore di contenuti da scoprire nella sua esperienza base, Grand Theft Auto 6 porta infatti con sé enormi speculazioni riguardo all'inevitabile, seppur ancora non annunciata, componente online. Finora Rockstar non ha ancora discusso in alcun modo la prossima incarnazione di GTA Online, anche se gli appassionati si aspettano novità prima o poi.
D'altronde, l'attuale versione legata a GTA 5 ha generato incassi per circa 5 miliardi di dollari dal suo debutto nel 2013. L'arrivo di una nuova iterazione appare quindi molto più una questione di quando che di se, sebbene restino ancora del tutto avvolti nel mistero sia le differenze rispetto all'esperienza attuale sia il destino del servizio già esistente.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di GTA 6, nella quale vi spieghiamo perché la libertà ha un altro significato da oggi.