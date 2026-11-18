In concomitanza con il lancio mondiale di GTA 6 , il presidente e co-fondatore di Rockstar Games, Sam Houser , ha rotto il suo consueto riserbo pubblicando una rara dichiarazione ufficiale per celebrare l'evento e guardare al futuro della serie. Mentre altri dirigenti di alto profilo dello studio avevano già concesso interviste sul titolo, il celebre producer - notoriamente restio ad apparire in pubblico - ha scelto questo traguardo per delineare gli intenti della compagnia e suggerire che ci sia ancora molto altro in arrivo.

La lettera integrale di Sam Houser ai giocatori

Nel messaggio rivolto al pubblico, Houser ha ripercorso le radici creative dello studio e la visione che ha guidato il ritorno a Leonida e Vice City.

"Rockstar Games è stata fondata sulla convinzione che i videogiochi potessero raggiungere lo stesso prestigio di ogni altra forma di narrazione, diventare essenziali per la cultura moderna ed essere concepiti come storie e mondi che continuano a vivere insieme a tutti noi.

Questa settimana, Grand Theft Auto torna a Leonida e nella Vice City dei giorni nostri. Sebbene molte cose siano cambiate e il tempo sia passato, un aspetto resta immutato: abbiamo cercato di creare un'esperienza capace di superare le vostre aspettative, dimostrando al contempo di cosa sia capace questo medium e perché crediamo che i videogiochi siano così speciali.

Che possiate ripercorrere il vostro viaggio fino a questo titolo attraverso l'intera serie o che stiate provando Grand Theft Auto per la prima volta, questa è una storia ambientata in un mondo pieno di possibilità e sta a voi, come giocatori, plasmare il modo in cui prende forma e si conclude.

Ci auguriamo che vi sembri al tempo stesso familiare e completamente nuova e, soprattutto, speriamo che vi divertiate. Vi siamo incredibilmente grati per tutto ciò che fate per celebrare i videogiochi. Non vediamo l'ora di condividere queste esperienze con voi per molti altri anni ancora.

Grazie, Sam Houser."