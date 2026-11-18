Grand Theft Auto 6 non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, ma l'attesa attorno all'opera di Rockstar Games sta già provocando i primi problemi tecnici sulla pagina ufficiale del gioco su Reddit .

Il post di Reddit e i problemi principali

In un post verificato dai moderatori di r/GTA6 e fissato in cima alla pagina, l'utente e moderatore PapaXah ha riassunto la situazione scrivendo che "GTA 6 ha rotto Reddit" ("GTA 6 broke Reddit") e spiegando che "molte cose" risultavano fuori uso al momento della pubblicazione.

Navigando all'interno del subreddit, numerosi flair - le piccole etichette grafiche associate ai post - non si caricano infatti correttamente e compaiono come semplici stringhe di codice anziché come immagini. Rispondendo a un utente che aveva suggerito di creare veri e propri flair ispirati proprio a quelli difettosi, PapaXah ha chiarito l'entità del blocco:

"Reddit è talmente fuori uso che non riuscirei nemmeno a farlo. In realtà abbiamo già un bel po' di nuovi flair che non riesco neppure a caricare."