Grand Theft Auto 6 non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale, ma l'attesa attorno all'opera di Rockstar Games sta già provocando i primi problemi tecnici sulla pagina ufficiale del gioco su Reddit.
Il post di Reddit e i problemi principali
In un post verificato dai moderatori di r/GTA6 e fissato in cima alla pagina, l'utente e moderatore PapaXah ha riassunto la situazione scrivendo che "GTA 6 ha rotto Reddit" ("GTA 6 broke Reddit") e spiegando che "molte cose" risultavano fuori uso al momento della pubblicazione.
GTA 6 Broke Reddit.
by u/PapaXan in GTA6
Navigando all'interno del subreddit, numerosi flair - le piccole etichette grafiche associate ai post - non si caricano infatti correttamente e compaiono come semplici stringhe di codice anziché come immagini. Rispondendo a un utente che aveva suggerito di creare veri e propri flair ispirati proprio a quelli difettosi, PapaXah ha chiarito l'entità del blocco:
"Reddit è talmente fuori uso che non riuscirei nemmeno a farlo. In realtà abbiamo già un bel po' di nuovi flair che non riesco neppure a caricare."
Post invisibili e record di ascolti su Twitch e YouTube
A confermare il sovraccarico della piattaforma è intervenuto anche un altro moderatore, TekS, riconoscendo che i post di alcuni utenti potrebbero non essere visibili a causa della forte pressione a cui è sottoposto Reddit in concomitanza con l'uscita di GTA 6:
"Se non riuscite a pubblicare, commentare o vedere il vostro user flair, beh, sappiate che è del tutto normale."
I disagi tecnici registrati sul portale confermano comunque una partecipazione fuori scala da parte del pubblico: prima ancora del lancio completo in tutto il mondo, Grand Theft Auto 6 ha già infranto record di spettatori sulle piattaforme di streaming come Twitch e YouTube.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di GTA 6, nella quale vi spieghiamo perché la libertà ha un altro significato da oggi.