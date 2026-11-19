Il Black Friday di Amazon coinvolge anche CONTROL Resonant, il nuovo action RPG di Remedy Entertainment disponibile su PlayStation 5 dal settembre 2026. L'edizione fisica esclusiva Amazon viene proposta a 49,56 € invece di 59,99 € , con uno sconto di circa il 17% e un risparmio di 10,43 €. Se volete recuperare il nuovo capitolo della serie, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione riguarda l'edizione fisica esclusiva Amazon per PS5 del titolo sviluppato e pubblicato da Remedy Entertainment. CONTROL Resonant è arrivato sul mercato il 24 settembre 2026, mentre le versioni fisiche sono disponibili dal 15 ottobre. Questa nuova avventura riprende l'universo narrativo introdotto nel primo CONTROL, proponendo però un protagonista differente e un sistema di combattimento maggiormente orientato agli scontri ravvicinati. Ricordiamo che prezzi e disponibilità possono variare durante il Black Friday, anche in base alle scorte disponibili.

Dylan Faden torna in un mondo sconvolto da fenomeni paranormali

CONTROL Resonant mette i giocatori nei panni di Dylan Faden, fratello di Jesse Faden, protagonista del primo capitolo della serie. Dopo anni trascorsi in isolamento sotto la custodia del Federal Bureau of Control, Dylan viene inviato a Manhattan per affrontare una nuova crisi paranormale che sta trasformando la città e compromettendo le leggi della realtà. L'avventura abbandona gli ambienti prevalentemente chiusi della Oldest House per proporre una Manhattan deformata da fenomeni soprannaturali, dove edifici, strade e intere porzioni dello scenario subiscono alterazioni impossibili. L'esplorazione si intreccia con una storia ricca di misteri, personaggi enigmatici e collegamenti all'universo narrativo costruito da Remedy.

Rispetto al primo CONTROL, questo nuovo capitolo introduce un sistema di combattimento più orientato all'azione ravvicinata, nel quale Dylan può sfruttare i propri poteri paranormali e un'arma chiamata Aberrant, capace di trasformarsi assumendo differenti configurazioni. Gli scontri richiedono di combinare abilità soprannaturali, attacchi fisici e movimenti rapidi, affrontando creature provenienti da realtà alterate e boss particolarmente impegnativi. La progressione del personaggio permette inoltre di sviluppare nuove capacità e personalizzare il proprio approccio al combattimento. CONTROL Resonant conserva l'atmosfera surreale e la narrazione misteriosa che caratterizzano le produzioni Remedy, ampliando la formula del predecessore con una maggiore libertà di esplorazione e nuove possibilità di gioco.