In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile Saros per PS5 a 49,99 € rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un gioco inquietante e immersivo
Si tratta di un gioco realizzato dagli stessi creatori di Returnal. L'esplorazione gioca un ruolo cruciale e ogni run comprende ambientazioni diverse e uniche nel loro genere, tra rovine aliene ricche di segreti e biomi suggestivi. Nei panni di Arjun vivrai combattimenti in stile bullet-hell, sbloccando abilità e armi devastanti. Nel complesso è un'avventura con un gameplay decisamente unico e veloce, nonché con una direzione artistica straordinaria.
A convincere è anche il senso di progressione, quindi non faticherai ad apprezzare questo titolo. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione di Saros. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.