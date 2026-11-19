In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Assassin's Creed Shadows Limited Edition per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €. Si tratta quindi del minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Luci, ombre e combo devastanti

Si tratta di un'avventura ambientata nel Giappone feudale, in cui vestirai i panni di due personaggi. Naoe è una shinobi che sfrutta luci e ombre per confondere i nemici, mentre Yasuke è un samurai che scatena combo corpo a corpo devastanti. Come sempre, potrai aspettarti un mondo pieno di ambientazioni da esplorare, oltre a nuove storie e un combattimento dinamico. Nel complesso è un gioco con una grande accuratezza storica, con un comparto tecnico eccellente e un buon gameplay.

Tuttavia, sappi che i combattimenti non sono particolarmente sfidanti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Assassin's Creed: Shadows. Questa edizione include il Pacchetto personaggio Sekiryū, con set attrezzatura e armi per Naoe, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.