In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Spider-Man Miles Morales per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 60,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un nuovo modo di vivere l'Uomo Ragno
In questo gioco scoprirai l'ascesa di Miles Morales, uno degli Spider-Man presenti nei vari multiversi, con capacità e abilità differenti. Il protagonista dovrà cercare di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, ma una lotta al potere minaccia di distruggere la sua nuova casa. Nel complesso, si tratta di un gioco comunque divertente e oscillare tra i grattacieli di New York continua ad essere un'esperienza unica. Inoltre, la città e i quartieri hanno più personalità.
Tuttavia, sappi che le boss fight sono poco memorabili e le attività extra continuano a rappresentare un punto debole. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione del gioco. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.