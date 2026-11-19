In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile Astro Bot per PS5 a 49,99 € anziché 70,99 €. Si tratta quindi di un piccolo sconto che lo porta nuovamente al minimo storico. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Un gioco dinamico e divertente

Si tratta di un'avventura platform il cui protagonista è Astro, un simpatico robottino amato da tantissimi giocatori. Il personaggio è impegnato in una missione di salvataggio interstellare e, per ricostruire la sua nave distrutta, si servirà del Dual Speeder, una navetta che ricorda il controller DualSense. Potrai esplorare oltre 50 pianeti, affrontare diversi nemici imponenti e incontrerai alcuni dei personaggi più iconici del mondo PlayStation. Nel complesso, è un gioco che presenta idee geniali e veri colpi di scena. A contribuire sono design, sonoro, musiche, animazioni e cura per i dettagli decisamente fuori scala.

Inoltre, è un grande tributo ai videogiochi, grazie a interazioni e citazioni di ogni tipo. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Astro Bot. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.