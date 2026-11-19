In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il tablet OPPO Pad 5 Pro da 8+256 GB a 699,99 € anziché 799 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Display ampio e processore dalle ottime prestazioni
Questo tablet è alimentato dall'ottimo Snapdragon 8 Elite Gen 5, in grado di gestire fluidamente il multitasking intensivo. Inoltre, la batteria ha una capacità di 13.380 mAh per offrire fino a 20 ore di video, 7 ore di gioco o 54 giorni in standby. Troviamo inoltre un ampio schermo da 13,2 pollici con risoluzione 3,4K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non mancano diverse funzioni basate sull'intelligenza artificiale, come AI Painter per trasformare schizzi in opere d'arte o AI Writer per migliorare i testi. Inoltre, è presente Gemini di Google. Si tratta quindi di un tablet pensato per chi ha bisogno di ottime prestazioni e di un'autonomia in grado di garantire un'esperienza senza interruzioni.
Ricordiamo che i prezzi possono subire variazioni e che le offerte sono valide per un periodo limitato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.