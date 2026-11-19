In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il gioco da tavolo Labirinto Pokémon Glow in the Dark a 19,49 € anziché 28,50 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un gioco apprezzato e dinamico
In questo gioco esplorerai il tabellone alla ricerca di Pokémon nascosti. Ad ogni turno i giocatori sposteranno le tessere del labirinto e apriranno nuovi passaggi. Inoltre, gli elementi Glow in the Dark aggiungono una nuova atmosfera alla partita, mentre le modalità Giorno e Notte consentono di vivere il labirinto in due modi diversi. Si tratta di un gioco da tavolo per 2-4 giocatori dai 7 anni in su, ideale quindi per giocare in compagnia, magari in occasione delle festività natalizie.
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