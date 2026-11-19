Il Black Friday di Amazon propone uno sconto particolarmente interessante sui CMF Buds Pro 2, gli auricolari wireless del marchio CMF by Nothing dotati di cancellazione attiva del rumore e diverse funzionalità dedicate all'ascolto musicale. Il modello nella colorazione rosa è disponibile a 36,95 € invece di 62,50 € , con una riduzione del 40,9% e un risparmio complessivo di 25,55 €. Se state cercando degli auricolari Bluetooth da utilizzare quotidianamente con lo smartphone, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione riguarda la versione rosa dei CMF Buds Pro 2 , caratterizzata dal design riconoscibile del marchio e da una custodia di ricarica che integra un particolare sistema di controllo. Gli auricolari sono compatibili con dispositivi Android e iOS e possono essere configurati attraverso l'applicazione Nothing X, che permette di personalizzare diverse impostazioni audio. L'offerta è prevista fino al 30 novembre 2026, salvo variazioni anticipate o esaurimento delle scorte. Ricordiamo che prezzi e disponibilità possono cambiare durante il periodo promozionale.

Cancellazione del rumore fino a 50 dB e audio ad alta fedeltà

I CMF Buds Pro 2 utilizzano un sistema audio con doppio driver, composto da un'unità da 11 mm dedicata alle basse frequenze e un tweeter da 6 mm per la riproduzione degli alti. Gli auricolari supportano il codec LDAC per la trasmissione audio wireless ad alta risoluzione sui dispositivi compatibili e integrano un effetto audio spaziale pensato per rendere più coinvolgente l'ascolto di musica e contenuti multimediali. Una delle caratteristiche più importanti è la cancellazione attiva ibrida fino a 50 dB, che permette di attenuare i rumori ambientali attraverso un sistema adattivo. Sono presenti anche sei microfoni con tecnologia Clear Voice 2.0, progettati per migliorare la qualità delle chiamate e ridurre le interferenze causate dai suoni circostanti.

Un altro elemento distintivo riguarda lo Smart Dial integrato nella custodia, una rotella personalizzabile che permette di regolare il volume, gestire la riproduzione musicale e controllare altre funzioni senza utilizzare direttamente lo smartphone. Attraverso l'app Nothing X è possibile modificare l'equalizzazione, configurare i comandi e scegliere le modalità di cancellazione del rumore. Sul versante dell'autonomia, il produttore dichiara fino a 43 ore di riproduzione complessiva utilizzando la custodia di ricarica, con un massimo di 10 ore per singola carica degli auricolari nelle condizioni previste dai test ufficiali e con ANC disattivata. La combinazione di controlli fisici, audio personalizzabile e cancellazione attiva del rumore rende i CMF Buds Pro 2 una proposta da valutare per chi desidera auricolari ricchi di funzionalità senza spendere cifre elevate.