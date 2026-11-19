Le Turtle Beach Atlas 200 sono tra gli accessori gaming coinvolti nel Black Friday di Amazon, con una promozione che riguarda la versione cablata multipiattaforma nella colorazione nera. Le cuffie sono disponibili a 44,99 € invece di 69,99 € , con uno sconto del 35,7% e un risparmio di 25 €. Se cercate un headset da utilizzare con il PC o con le vostre console, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. L'offerta interessa la versione PC delle Turtle Beach Atlas 200 , utilizzabile anche su PlayStation e Xbox attraverso il collegamento audio analogico da 3,5 mm. Questo modello include un adattatore audio USB per PC che permette di accedere a funzionalità aggiuntive rispetto alla connessione tradizionale. Il prezzo promozionale è previsto fino al 30 novembre 2026, salvo modifiche anticipate o esaurimento delle scorte. Come sempre, ricordiamo che prezzi e disponibilità possono variare durante l'iniziativa.

Audio ad alta fedeltà e comfort per le sessioni di gioco

Le Turtle Beach Atlas 200 utilizzano driver Nanoclear da 50 mm, progettati per riprodurre con precisione gli effetti sonori dei videogiochi, dalle esplosioni ai dettagli ambientali più discreti. Nella versione PC, l'adattatore USB incluso permette di sfruttare l'elaborazione Waves 3D Audio e la riproduzione ad alta fedeltà a 24 bit e 96 kHz, oltre alle opzioni di personalizzazione disponibili attraverso il software Turtle Beach Swarm II. Queste funzionalità possono essere particolarmente utili nei giochi competitivi, dove riconoscere la provenienza dei suoni aiuta a individuare gli avversari, ma anche nelle avventure che fanno ampio uso dell'audio posizionale. Sulle console, invece, le cuffie possono sfruttare le tecnologie audio spaziali supportate dai rispettivi sistemi.

Per le comunicazioni vocali è presente un microfono con funzione Flip-to-Mute, che permette di disattivare rapidamente la cattura della voce semplicemente sollevando l'asta. La struttura comprende cuscinetti in memory foam e un archetto progettato per distribuire il peso durante le sessioni prolungate, riducendo la pressione sulla testa. Il collegamento cablato elimina inoltre la necessità di ricaricare una batteria e consente di passare facilmente da una piattaforma all'altra. Grazie alla combinazione di compatibilità multipiattaforma e funzionalità audio dedicate, le Atlas 200 possono soddisfare chi cerca un headset da utilizzare quotidianamente, senza dover acquistare periferiche differenti per PC e console.