Per il Black Friday di Amazon arriva in promozione anche il Turtle Beach Afterglow Wave Wireless, un controller pensato per Nintendo Switch 2 e caratterizzato dall'illuminazione RGB personalizzabile. Il modello nella colorazione blu viene proposto a 44,99 € anziché 64,99 € . Se state cercando un controller aggiuntivo per la vostra console Nintendo, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. L'offerta riguarda la versione wireless nella colorazione blu , compatibile con Nintendo Switch 2 e con i precedenti modelli Nintendo Switch, Switch OLED e Switch Lite. Il controller è dotato di una batteria ricaricabile integrata e può essere utilizzato senza fili, offrendo un'alternativa ai Joy-Con per chi preferisce giocare con un'impugnatura tradizionale. La promozione è prevista fino al 30 novembre 2026, ma il prezzo potrebbe subire variazioni anche prima della scadenza indicata.

Illuminazione RGB e stick TMR per giocare su Nintendo Switch 2

Una delle caratteristiche distintive dell'Afterglow Wave è l'illuminazione RGB con effetti personalizzabili, distribuita lungo il corpo del controller per creare differenti combinazioni di colori. Al di là dell'aspetto estetico, Turtle Beach ha integrato levette analogiche con tecnologia TMR, basata su sensori magnetici che rilevano i movimenti senza il tradizionale contatto elettrico dei potenziometri. Questa soluzione è pensata per garantire maggiore precisione e resistenza all'usura, riducendo il rischio di drift legato al deterioramento dei componenti. Il dispositivo dispone inoltre di due pulsanti posteriori mappabili, ai quali è possibile assegnare differenti comandi per rendere più comode alcune azioni durante il gioco.

Il controller supporta anche i comandi di movimento integrati, utili nei titoli Nintendo che sfruttano questa funzionalità, e include il pulsante C dedicato all'accesso rapido alle funzioni GameChat di Nintendo Switch 2. La batteria ricaricabile offre un'autonomia dichiarata fino a 20 ore per singola carica, mentre il collegamento wireless consente di giocare senza l'ingombro di un cavo. Grazie alla disposizione tradizionale dei pulsanti e all'impugnatura ergonomica, l'Afterglow Wave può essere utilizzato sia durante le sessioni in modalità TV sia quando la console viene posizionata su un supporto. La combinazione di stick TMR, comandi personalizzabili e illuminazione RGB lo rende un'alternativa da valutare per chi desidera ampliare la propria dotazione di controller.