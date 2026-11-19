Tra le offerte del Black Friday di Amazon dedicate agli appassionati di simulazione troviamo il Turtle Beach VelocityOne Flight, un sistema di controllo progettato per riprodurre l'esperienza di pilotaggio degli aerei. La periferica è disponibile a 279,99 € invece di 379,99 €, con uno sconto del 26,3% e un risparmio di 100 €. Se volete rendere più realistiche le vostre sessioni sui simulatori di volo, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione interessa il sistema completo di controllo VelocityOne Flight, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 e 11, nei limiti del supporto previsto dai singoli simulatori. Rispetto a un normale controller, questo dispositivo permette di gestire numerose operazioni di volo attraverso comandi fisici dedicati, dalla regolazione della potenza dei motori al controllo dell'assetto. L'offerta è prevista fino al 30 novembre 2026, salvo variazioni anticipate o esaurimento delle scorte. Ricordiamo che prezzi e disponibilità possono cambiare durante il periodo promozionale.
Una postazione di pilotaggio completa per gli appassionati di simulazione
Il Turtle Beach VelocityOne Flight integra una cloche con rotazione di 180 gradi e sensore a effetto Hall sull'asse principale, progettata per offrire un controllo preciso dei movimenti dell'aereo. Il sistema comprende inoltre un modulo con manette motore configurabili, utilizzabile per gestire differenti tipologie di velivoli, dagli aerei leggeri a quelli più complessi. Sono presenti anche una rotella dedicata alla regolazione del trim e comandi per il timone, così da poter effettuare numerose operazioni senza ricorrere continuamente alla tastiera. La periferica dispone di diversi assi analogici e pulsanti programmabili, che consentono di personalizzare la configurazione in base alle proprie esigenze.
Tra gli elementi più particolari troviamo un display per la gestione delle impostazioni, accompagnato da un pannello di indicatori che può mostrare informazioni e segnalazioni durante le sessioni nei titoli supportati. Il sistema è stato sviluppato pensando soprattutto a Microsoft Flight Simulator, ma può essere utilizzato anche con altri simulatori compatibili su PC. Le manette intercambiabili permettono di adattare la postazione alle caratteristiche degli aeromobili, mentre il sistema di fissaggio consente di installare la periferica su una scrivania. Per chi desidera passare dai comandi tradizionali a un'esperienza di volo più realistica, VelocityOne Flight offre una soluzione con numerosi controlli dedicati già integrati.