Tra le offerte del Black Friday di Amazon dedicate agli appassionati di simulazione troviamo il Turtle Beach VelocityOne Flight, un sistema di controllo progettato per riprodurre l'esperienza di pilotaggio degli aerei. La periferica è disponibile a 279,99 € invece di 379,99 €, con uno sconto del 26,3% e un risparmio di 100 €. Se volete rendere più realistiche le vostre sessioni sui simulatori di volo, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione interessa il sistema completo di controllo VelocityOne Flight, compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10 e 11, nei limiti del supporto previsto dai singoli simulatori. Rispetto a un normale controller, questo dispositivo permette di gestire numerose operazioni di volo attraverso comandi fisici dedicati, dalla regolazione della potenza dei motori al controllo dell'assetto. L'offerta è prevista fino al 30 novembre 2026, salvo variazioni anticipate o esaurimento delle scorte. Ricordiamo che prezzi e disponibilità possono cambiare durante il periodo promozionale.