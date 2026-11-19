Tra le offerte del Black Friday di Amazon troviamo anche Stellar Blade per PS5, l'action sviluppato da Shift Up che potete acquistare a 39,99 € invece di 59,99 € . Se volete recuperare l'avventura di EVE e scoprire uno degli action più apprezzati degli ultimi anni, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione riguarda la versione fisica per PlayStation 5 del titolo pubblicato da Sony Interactive Entertainment, disponibile a meno di 50 euro per tutta la durata dell'iniziativa, salvo variazioni di prezzo o esaurimento delle scorte. L'offerta è prevista fino al 4 dicembre 2026, ma ricordiamo che prezzi e disponibilità possono cambiare anche prima della conclusione del Black Friday.

Combattimenti frenetici e un futuro da riconquistare

Stellar Blade racconta la storia di EVE, una combattente inviata sulla Terra con il compito di liberare il pianeta dai Naytiba, creature mostruose che hanno costretto l'umanità ad abbandonare la propria casa. L'avventura alterna esplorazione, sequenze narrative e combattimenti che richiedono precisione e tempismo, con un sistema che premia la capacità di leggere gli attacchi avversari, effettuare parate perfette e sfruttare le aperture nelle difese dei nemici. Il sistema di progressione permette inoltre di sbloccare nuove abilità e ampliare le possibilità offensive di EVE, rendendo gli scontri sempre più articolati con il procedere della storia.

Il gioco sviluppato da Shift Up si distingue anche per una direzione artistica ricca di dettagli, che combina scenari post-apocalittici, strutture futuristiche e creature dal design particolarmente elaborato. Durante l'avventura potrete esplorare diverse ambientazioni, affrontare boss impegnativi e scoprire gradualmente cosa sia accaduto alla Terra. Su PS5, Stellar Blade sfrutta inoltre il feedback aptico del DualSense e i grilletti adattivi per rendere più coinvolgenti le battaglie. Se cercate un action incentrato sui combattimenti e sulla progressione del personaggio, questa promozione permette di recuperarlo a un prezzo inferiore rispetto a quello di riferimento.