Il Black Friday di Amazon propone uno sconto su , disponibile al prezzo di 19,99 € rispetto al prezzo di riferimento di 33,90 € , con una riduzione del 41% e un risparmio di 13,91 €. Se siete interessati a recuperare l'avventura di Aloy nella sua versione rimasterizzata, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. L'offerta riguarda del gioco sviluppato da Guerrilla Games, che permette di rivivere il primo capitolo della serie con una serie di miglioramenti visivi e tecnici. Il prezzo promozionale è previsto fino al 4 dicembre 2026, salvo variazioni o esaurimento delle scorte. Ricordiamo che nel corso della promozione.

Un mondo post-apocalittico ancora più dettagliato

Horizon Zero Dawn Remastered riporta i giocatori in un futuro lontano, dove la civiltà umana è tornata a vivere in società tribali e il pianeta è popolato da gigantesche macchine dalle sembianze animali. Nei panni di Aloy, una giovane cacciatrice emarginata dalla propria tribù, dovrete esplorare un vasto mondo aperto, affrontare creature meccaniche e scoprire i segreti che si nascondono dietro il crollo della civiltà. Il sistema di combattimento combina , richiedendo di studiare i punti deboli delle macchine e sfruttare le risorse disponibili per avere la meglio negli scontri.

Questa versione introduce , con ambientazioni più dettagliate, illuminazione migliorata, animazioni aggiornate e nuove registrazioni per dialoghi e sequenze narrative. Sono presenti anche funzionalità dedicate al controller DualSense, oltre al supporto per le caratteristiche tecniche di PS5. La Remastered comprende inoltre , che amplia l'avventura con una nuova regione, missioni, armi e macchine da affrontare. Per chi non ha mai giocato il primo Horizon, questa edizione permette di scoprire l'origine della storia di Aloy con una presentazione più moderna, mentre chi conosce già l'originale può ritrovare luoghi e personaggi con un comparto visivo aggiornato.