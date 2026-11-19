In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile il controller DualSense Sterling Silver a 61,44€ rispetto al prezzo mediano di 92,58 €. Si tratta quindi di uno sconto contenuto per un prodotto particolarmente apprezzato. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un controller per un'esperienza immersiva
Questo controller presenta una colorazione argentata molto apprezzata. Ovviamente le caratteristiche tecniche non cambiano, quindi troverai feedback tattile coinvolgente, microfono integrato da utilizzare per giocare in compagnia e trigger adattivi dinamici. A contribuire sono l'accelerometro e il giroscopio integrati, che offrono un controllo intuitivo del movimento nei giochi supportati.
Si tratta quindi di un prodotto particolarmente apprezzato che ti permetterà di vivere un'esperienza ancora più immersiva e divertente. Ricordiamo che i prezzi possono subire variazioni e che le offerte sono valide per un periodo limitato. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.