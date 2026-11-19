In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile Star Wars Outlaws Special Edition per Xbox Series X a 16,99 € rispetto al prezzo consigliato di 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Sconfinati paesaggi planetari e tanti contenuti

Prima di tutto, questa edizione include il pacchetto personaggio Asso del Sabac con contenuti estetici per Kay e Nix. In questa avventura potrai sfoderare il blaster o usare congegni e tattiche furtive per affrontare i nemici. Inoltre, accetterai incarichi rischiosi (ma redditizi) dai sindacati criminali della galassia, che si tratti di rubare oggetti preziosi o di infiltrarti in luoghi segreti. Inoltre, potrai utilizzare la tua nave, la Trailblazer, per ingaggiare combattimenti spaziali. Nel complesso, è un gioco ideale per gli appassionati di Star Wars, con una bella storia e dei bei personaggi collocati in un quadro fedele e rispettoso dell'IP.

La storia è emozionante e ben raccontata, mentre il gameplay è solido, con un open world ricco e interessante. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.