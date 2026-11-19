In occasione del Black Friday, su Amazon è disponibile The Last of Us Parte I Remake per PS5 a 39,99€ rispetto al prezzo consigliato di 80,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Una delle avventure più amate
Questo remake presenta una serie di miglioramenti volti a offrirti un'esperienza ancora più suggestiva, come una grafica interamente rivista per sfruttare al massimo l'hardware di PS5. Le ambientazioni sono ancora più dettagliate e l'illuminazione dinamica rende l'esperienza ancora più coinvolgente. A contribuire sono il supporto all'audio Tempest 3D, caricamenti estremamente rapidi, feedback aptico e grilletti adattivi del DualSense.
Si tratta di un gioco con una narrazione straordinaria, incentrata sull'epopea di un lungo viaggio fisico e metaforico in un'America devastata da una terrificante malattia. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.