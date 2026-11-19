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Un classico dedicato agli appassionati Marvel
Questa edizione, prima di tutto, include il contenuto "La città che non dorme mai", con missioni e sfide aggiuntive. Si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare se ami l'universo di Spider-Man. Nei panni di uno dei supereroi più amati di sempre, dovrai ovviamente proteggere la città dai supercriminali, tra combattimenti originali, spostamenti fluidi e veloci e storie originali e ricche d'azione.
Nel complesso, si tratta di un gioco dal ritmo elevato fino alla fine, con tante attività secondarie e una New York spettacolare. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Marvel's Spider-Man. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.