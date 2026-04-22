The Last of Us, Joel? Troy Baker sa per certo che lo rivedremo

Troy Baker sa per certo che rivedremo Joel, il protagonista di The Last of Us: "che sia per mano di Naughty Dog o di qualcun altro", ha detto l'attore nel corso di un'intervista in cui ha parlato del personaggio e della sua esperienza con la serie.

"La serie televisiva è molto più grande, ha una barriera d'ingresso più bassa", ha spiegato Baker riferendosi allo show prodotto da HBO. "Faccio davvero i complimenti a Neil Druckmann per essere riuscito a dire 'sì, facciamolo'."

"Sapeva che la storia di Joel ed Ellie era importante, e a volte bisogna portare la montagna da Maometto. Ci saranno persone che non prenderebbero mai in mano un controller e non vivrebbero mai quella storia, e sarebbe una tragedia. Quindi portiamogliela."

"Tutto ciò che volevo era che Pedro mi mostrasse qualcosa nella sua interpretazione che io non avevo colto di Joel. E ci è riuscito in ogni episodio. Lo ammiro davvero e gli sono molto grato per aver trattato Joel con così tanta cura: ha amato quel personaggio quanto me. Non avrei potuto chiedere di più."