1

The Last of Us, Joel? Troy Baker sa per certo che lo rivedremo

Nel corso di un'intervista, l'attore Troy Baker ha detto di "sapere per certo" che prima o poi rivedremo Joel, il protagonista dell'originale The Last of Us.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/04/2026
Joel ed Ellie in The Last of Us: Parte 1
The Last of Us Parte I
The Last of Us Parte I
News Video Immagini

Troy Baker sa per certo che rivedremo Joel, il protagonista di The Last of Us: "che sia per mano di Naughty Dog o di qualcun altro", ha detto l'attore nel corso di un'intervista in cui ha parlato del personaggio e della sua esperienza con la serie.

"La serie televisiva è molto più grande, ha una barriera d'ingresso più bassa", ha spiegato Baker riferendosi allo show prodotto da HBO. "Faccio davvero i complimenti a Neil Druckmann per essere riuscito a dire 'sì, facciamolo'."

"Sapeva che la storia di Joel ed Ellie era importante, e a volte bisogna portare la montagna da Maometto. Ci saranno persone che non prenderebbero mai in mano un controller e non vivrebbero mai quella storia, e sarebbe una tragedia. Quindi portiamogliela."

The Last of Us Stagione 3, ecco le prime foto di Kyriana Kratter nei panni di Lev The Last of Us Stagione 3, ecco le prime foto di Kyriana Kratter nei panni di Lev

"Tutto ciò che volevo era che Pedro mi mostrasse qualcosa nella sua interpretazione che io non avevo colto di Joel. E ci è riuscito in ogni episodio. Lo ammiro davvero e gli sono molto grato per aver trattato Joel con così tanta cura: ha amato quel personaggio quanto me. Non avrei potuto chiedere di più."

Non è stata davvero la fine

Determinato a creare un proprio studio videoludico, Troy Baker si è augurato che "Pedro non sia l'ultima persona a interpretare Joel. Voglio vedere questo personaggio diffondersi ed evolversi in più media, che si tratti di TV, film, altri giochi o fumetti. Vedo persone che fanno cosplay di lui continuamente... ha lasciato il segno."

Troy Baker nella serie TV di The Last of Us
Troy Baker nella serie TV di The Last of Us

"Quello che amo di The Last of Us è che non mi sono mai sentito così vicino a ciò che prova un personaggio", ha raccontato l'attore, secondo cui anche la serie televisiva ha fatto "un ottimo lavoro nel mantenere l'essenza e lo spirito" dell'opera originale.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Last of Us, Joel? Troy Baker sa per certo che lo rivedremo