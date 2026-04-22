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Apple Watch SE 3 è al minimo storico su Amazon: lo smartwatch di Cupertino è in sconto, tante funzioni direttamente al polso

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo dell'Apple Watch SE 3.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   22/04/2026
Apple Watch SE 3

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di uno smartwatch e in particolar modo di un Apple Watch: l'SE 3 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% ed un costo finale di 199€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: L'Apple Watch SE 3 si presenta come uno smartwatch completo e versatile, pensato per accompagnarti durante tutta la giornata, dalla salute al fitness fino alla comunicazione. Tra le novità più interessanti troviamo il sensore di temperatura, che arricchisce l'app Parametri Vitali con informazioni più dettagliate sul tuo stato fisico.

Ulteriori dettagli

L'autonomia è un altro punto di forza: la batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo e la ricarica è stata migliorata, risultando fino al doppio più veloce rispetto al modello precedente. Bastano infatti 15 minuti per ottenere fino a 8 ore di utilizzo.

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Il display Always-On consente di controllare l'ora e le informazioni principali senza dover sollevare il polso, rendendo l'esperienza più immediata. Sul fronte fitness, l'Apple Watch SE 3 offre numerose modalità di allenamento e parametri in tempo reale per monitorare i progressi.

Non manca la connettività: puoi inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e usare Siri direttamente dal polso.

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