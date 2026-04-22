Apple Watch SE 3 è al minimo storico su Amazon: lo smartwatch di Cupertino è in sconto, tante funzioni direttamente al polso

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chiunque sia alla ricerca di uno smartwatch e in particolar modo di un Apple Watch: l'SE 3 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 29% ed un costo finale di 199€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: L'Apple Watch SE 3 si presenta come uno smartwatch completo e versatile, pensato per accompagnarti durante tutta la giornata, dalla salute al fitness fino alla comunicazione. Tra le novità più interessanti troviamo il sensore di temperatura, che arricchisce l'app Parametri Vitali con informazioni più dettagliate sul tuo stato fisico.