Mistero in casa FuRyu: spunta il teaser di "Project Alice", un nuovo annuncio è in arrivo il 25 aprile

L'editore giapponese FuRyu sta preparando il terreno per un nuovo gioco, che sarà presentato a breve. Nelle scorse ore, la compagnia ha lanciato un misterioso account X chiamato "Project Alice", dando appuntamento ai giocatori per un annuncio ufficiale fissato per il 25 aprile.

Per adesso non si sa molto, anche se il teaser fa capire che sarà un titolo dai toni cupi ed emotivamente molto carichi.