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Mistero in casa FuRyu: spunta il teaser di "Project Alice", un nuovo annuncio è in arrivo il 25 aprile

FuRyu ha pubblicato il teaser di un progetto misterioso, chiamato Project Alice, di cui avremo più notizie il 25 aprile.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   22/04/2026
Il teaser del nuovo gioco

L'editore giapponese FuRyu sta preparando il terreno per un nuovo gioco, che sarà presentato a breve. Nelle scorse ore, la compagnia ha lanciato un misterioso account X chiamato "Project Alice", dando appuntamento ai giocatori per un annuncio ufficiale fissato per il 25 aprile.

Per adesso non si sa molto, anche se il teaser fa capire che sarà un titolo dai toni cupi ed emotivamente molto carichi.

Il video

Il video condiviso dal profilo mostra l'occhio di una ragazza solcato da una singola lacrima, accompagnato da un audio decisamente inquietante.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Il richiamo alle carte da poker nel testo di accompagnamento del teaser fa pensare a una storia ispirata ad Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, ma potrebbe trattarsi anche di un indizio fuorviante. Più probabile che sia un nuovo capitolo della serie CRY, formata per ora da CRYSTAR e CRYMACHINA, visto che di recente l'azienda ha registrato il marchio "CRYMELIGHT", suggerendo l'arrivo di un seguito.

A questo punto non ci resta che attendere il 25 aprile per scoprire se "Project Alice" si rivelerà effettivamente il nuovo, affascinante capitolo di questo universo videoludico o se sarà qualcosa di completamente diverso.

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