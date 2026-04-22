Nintendo Switch 2 batte PS5, è la console più venduta a marzo negli Stati Uniti

Nintendo Switch 2 ha battuto PS5, imponendosi come la console più venduta a marzo negli Stati Uniti: lo certificano i dati raccolti da Circana, che parlano di una crescita del mercato hardware pari al 69% su base annua.

Si tratta di un aumento significativo, che ha portato il settore a totalizzare 500 milioni di dollari nel corso del mese scorso e che, come detto, ha visto vincere Switch 2 sia sul fronte delle unità vendute che su quello dei dollari incassati.

È interessante notare che PlayStation 5 di suo è cresciuta, facendo segnare un +3% rispetto ai dati di marzo 2025, ma ciò non è bastato per superare i risultati ottenuti dalla console ibrida Nintendo, che a quanto pare sta facendo davvero bene.

Immaginiamo tuttavia che la classifica sia destinata a cambiare considerando le vendite di aprile, visto ciò che il rincaro della console Sony ha prodotto a livello di numeri.