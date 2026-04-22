Nintendo Switch 2 batte PS5, è la console più venduta a marzo negli Stati Uniti

Nintendo Switch 2 ha battuto PS5, imponendosi come la console più venduta a marzo negli Stati Uniti: lo certificano i dati raccolti da Circana, che parlano di una crescita del mercato hardware pari al 69% su base annua.
Si tratta di un aumento significativo, che ha portato il settore a totalizzare 500 milioni di dollari nel corso del mese scorso e che, come detto, ha visto vincere Switch 2 sia sul fronte delle unità vendute che su quello dei dollari incassati.
È interessante notare che PlayStation 5 di suo è cresciuta, facendo segnare un +3% rispetto ai dati di marzo 2025, ma ciò non è bastato per superare i risultati ottenuti dalla console ibrida Nintendo, che a quanto pare sta facendo davvero bene.
Immaginiamo tuttavia che la classifica sia destinata a cambiare considerando le vendite di aprile, visto ciò che il rincaro della console Sony ha prodotto a livello di numeri.
Meglio dell'originale Nintendo Switch
In attesa di un eventuale aumento di prezzo anche per Nintendo Switch 2, l'attuale ammiraglia della casa di Kyoto ha superato l'originale Nintendo Switch nei suoi primi dieci mesi sul mercato americano, totalizzando vendite superiori del 12%.
Alla luce dei dati di marzo, Switch 2 si conferma come la seconda piattaforma hardware venduta più velocemente di sempre nella storia degli USA dal 1995 a oggi.