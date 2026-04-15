Le vendite di PlayStation 5 sono aumentate poco prima dell'aumento di prezzo

L'annuncio dell' aumento dei prezzi di PlayStation 5 ha avuto un effetto immediato sul mercato: le vendite dell'hardware sono cresciute nelle settimane precedenti all'entrata in vigore dei rincari, con molti consumatori che sono corsi ad acquistare la console prima dell'aumento. Probabilmente si trattava di dubbiosi che erano incerti sulla spesa, ma che non hanno gradito la prospettiva di pagare di più.

La corsa all'acquisto

A evidenziarlo è stato Mat Piscatella, analista di Circana, secondo cui negli Stati Uniti le vendite settimanali di PS5, sia in unità che in valore, hanno raggiunto i livelli più alti del 2026 nella settimana conclusa il 4 aprile. I nuovi prezzi sono scattati il 2 aprile.

Alla base della decisione, Sony ha indicato le persistenti difficoltà economiche globali. In un intervento sul blog ufficiale PlayStation, Isabelle Tomatis, vicepresidente del marketing globale di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato: "A causa delle continue pressioni nel panorama economico globale, abbiamo deciso di aumentare i prezzi di PS5, PS5 Pro e PlayStation Portal a livello globale". Una scelta definita "necessaria per garantire di poter continuare a offrire esperienze di gioco innovative e di alta qualità ai giocatori di tutto il mondo".

Come ricorderete, gli aumenti sono stati sensibili: negli Stati Uniti, sia il modello standard con lettore sia la versione Digital della PS5 hanno registrato un rincaro di 100 dollari, mentre la PlayStation 5 Pro ha subito un aumento di ben 150 dollari, arrivando a 900 dollari. Anche il dispositivo portatile PlayStation Portal è salito di prezzo di 50 dollari. Di conseguenza, il prezzo d'ingresso per una nuova PS5 si attesta ora a 600 dollari, rispetto ai 500 dollari del lancio nel novembre 2020, al netto delle molte offerte ormai disponibili.

Rincari analoghi sono stati applicati anche negli altri mercati principali, tra cui Europa, Regno Unito, Giappone e Australia, confermando una strategia globale da parte di Sony in risposta al contesto economico attuale.