OnePlus conferma lo sviluppo di una propria console da gioco: primi dettagli e ipotesi sull’hardware

Il mercato del gaming potrebbe presto accogliere un nuovo protagonista: OnePlus. Dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata una prima conferma ufficiale: l'azienda sta effettivamente lavorando a una propria console da gioco. Durante una recente diretta streaming, il presidente Li Jie ha mostrato un primo bozzetto del dispositivo, confermando l'interesse concreto del brand per questo settore. L'immagine presentata è ancora molto rudimentale e non rappresenta il design finale del prodotto. Si tratta infatti di un semplice schizzo su una lavagna, utile più che altro a indicare la direzione intrapresa dall'azienda. Tuttavia, questo basta a dare maggiore credibilità alle voci circolate nelle scorse settimane, che parlavano dello sviluppo di un vero hardware dedicato al gaming, e non di un semplice smartphone con accessori.

Alcune indiscrezioni su questa nuova console targata OnePlus Secondo le informazioni disponibili, la console dovrebbe essere dotata di un display touch e di controlli fisici completi, suggerendo un dispositivo ibrido tra console portatile e tablet gaming. È probabile che il sistema operativo sia basato su Android, scelta che garantirebbe un'ampia compatibilità con giochi, app e piattaforme già esistenti. OnePlus svela il design dell'Ace 6 Ultra: un flagship pensato per il gaming Per quanto riguarda l'hardware, si parla della possibile adozione di un processore sviluppato da MediaTek. Tuttavia, alcuni osservatori ritengono che una soluzione Qualcomm potrebbe offrire migliori prestazioni e compatibilità, soprattutto per quanto riguarda l'emulazione e l'esecuzione di giochi più complessi. In particolare, i driver Turnip associati ai chip Qualcomm sono noti per migliorare significativamente le prestazioni grafiche in determinati contesti.