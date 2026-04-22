Meta trasforma il lavoro dei dipendenti in dati: tracciati mouse e tastiera per insegnare all'IA come usare il computer

La corsa allo sviluppo di agenti IA in grado di operare autonomamente sui nostri computer ha raggiunto una nuova, e per certi versi inquietante, fase. Secondo quanto riportato da Reuters, Meta ha iniziato a monitorare i movimenti del mouse, i clic e l'attività sulla tastiera dei suoi dipendenti negli Stati Uniti.

L'obiettivo della nuova Model Capability Initiative, gestita dal team Meta Superintelligence Labs, è generare un set di dati di addestramento ad altissima qualità per istruire i modelli su come interagire fisicamente con le interfacce digitali.